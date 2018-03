Novovymenovaný premiér Pellegrini vo funkcii nezaháľa: Toto všetko chce stihnúť po sviatkoch!

Novovymenovaný premiér SR Peter Pellegrini (Smer-SD) vo štvrtok na summite EÚ v Bruseli spresnil, že už v priebehu apríla by sa chcel oficiálne stretnúť s najvyššími lídrami EÚ.

Záujem má aj o vystúpenie v pléne pred poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.

Pellegrini priznal, že sa mu vo štvrtok nepodarilo osobne sa stretnúť s predsedom EP Antoniom Tajanim. Ten po prednesení svojej správy na úvod summitu opustil rokovaciu sálu. Premiér však počas svoje premiérovej účasti na summite nakrátko hovoril s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a s viacerými premiérmi členských krajín EÚ. Jeho zámerom je však čo najrýchlejšie pripraviť oficiálne stretnutie s lídrami európskych inštitúcií.

"Mojim prvotným záujmom je, a informoval som o tom aj ministerstvo zahraničných vecí, aby po Veľkonočných sviatkoch začali okamžite pripravovať moju cestu do Bruselu, kde by som chcel absolvovať bilaterálne rokovania s Jeanom-Claudom Junckerom, Donaldom Tuskom a následne aj s Antoniom Tajanim, ktorého chcem osobne požiadať, aby mi umožnil vystúpiť na rokovaní Európskeho parlamentu vtedy, keď to europarlament uzná za vhodné," spresnil Pellegrini.

Je úzus, že novozvolení premiéri a prezidenti členských štátov EÚ prichádzajú do Bruselu zoznámiť sa so šéfmi Európskej komisie, Európskej rady a Európskeho parlamentu.

Premiér dodal, že priamo pred europoslancami na pôde EP by chcel porozprávať o súčasnej situácii na Slovensku. Aj preto, že mnohí europoslanci - v súvislosti s dianím v SR po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej - hovorili o Slovensku "tak, ako im neprináleží hovoriť" - a hovorili tak, lebo netušia, ako sa na Slovensku žije.