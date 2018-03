Tipsport liga: Banská Bystrica má mečbal, poznáme aj ďalšieho postupujúceho!

Hokejisti Dukly Trenčín zvládli aj štvrté stretnutie štvrťfinále Kaufland play off Tipsport Ligy, keď na ľade HK Poprad triumfovali 3:2.

Sériu tak vyhrali jednoznačne 4:0 a postúpili do semifinále. Rozhodujúci gól strelil v 56. minúte počas presilovky Marcel Hossa. Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v 4. zápase štvrťfinále Kaufland play off Tipsport Ligy nad HC Košice 3:0 a v sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedú už 3:1. Prvú možnosť spečatiť postup do semifinále budú mať v sobotu 24. marca, keď je na ich domovskom štadióne na programe piaty zápas.

HK Poprad - HK Dukla Trenčín 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Góly: 4. Brejčák (Svitana, Mlynarovič), 13. Matej Paločko (Bondra, Matúš Paločko) - 25. Sojčík (Frühauf, Dlouhý), 36. Sojčík (Radivojevič, Starosta), 56. Hossa (Varga, Sádecký). Rozhodovali: Kalina, Müllner - Gajan, Jobbágy, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2156 divákov., /konečný stav série 0:4, postúpil Trenčín/

Poprad: Corbeil – Fabian, Petran, Česánek, Brejčák, Ježek, König, Bdžoch, McDowell – Abdul, Heizer, Buc – Hvila, Mlynarovič, Svitana – Bondra, Matej Paločko, Matúš Paločko – Vartovník, Nagy, Koky

Trenčín: Valent – Bačik, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík, Deveaux – Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Hecl, Sádecký, Hossa – Varga, Ölvecký, Švec – Gašparovič, Dlouhý, Hudec.

HC Košice - HC '05 iClinic Banská Bystrica 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Góly: 20. Delisle, 23. Hrnka (Ďatelinka), 60. Bubela (Hrnka). Rozhodovali: Baluška, Štefik - Výleta, Tvrdoň, vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 5746 divákov., /stav série: 1:3/



HC Košice: Habal - Čížek, Šedivý, Kessel, Dudáš, Koch, Pulli, Michalčin - Miklík, Pacan, Nagy - Spilar, Suja, Šoltés - Kafka, Klíma, Hovorka - Hričina, Petráš, Koyš - Vrábeľ

HC '05 iClinic Banská Bystrica: Lukáš - Ďatelinka, Kubka, Mihálik, Pretnar, Gélinas, Delisle, Brejčák - Hrnka, Bortňák, Brittain - Bartánus, Bubela, Hohmann - Asselin, Faille, Skalický - Kabáč, Češík, Gabor - Tamáši