Odchádzajúca ministerka Lucia Žitňanská: Prečo podporím Pellegriniho vládu!

Posledné zbohom. Prezident Andrej Kiska (55) po vymenovaní novej vlády privítal v Prezidentskom paláci exministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú (53).

Tá sa rozhodla nepokračovať v novej vláde Petra Pellegriniho (42). Čo jej odkázala hlava štátu?

Kiska na rozlúčku podaroval Žitňanskej kyticu. „Vyjadril som jej jedno obrovské ďakujem. Žiaľ, dôvera v justíciu je na veľmi nízkej úrovni. Pani Žitňanská však urobila veľký kus práce, veľa vecí sa podarilo presadiť a ja verím, že nový minister, ktorý má nastavenú latku veľmi vysoko, bude pokračovať v návrate dôvery ľudí v justíciu a spravodlivosť,“ odkázal Kiska.

Žitňanská odmietla byť súčasťou rekonštruovanej vlády po odchode Roberta Fica (53). No napriek tomu ako poslankyňa zahlasuje v parlamente za jej vznik. „Tejto vláde treba dať jednoducho šancu. Samozrejme, ako poslankyňa očakávam, že bude reflektovať súčasnú situáciu a bude rozumieť tomu, čo sa v spoločnosti deje. Máme plné námestia. Ak sa to podarí, je to pre dobro,“ podotkla a pridala sa ku Kiskovi, ktorý žiada zmenu v štýle vládnutia.