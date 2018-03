Návšteva gynekológa odhalila šokujúcu pravdu: Dievča sa narodilo bez vagíny, to však nie je to najhoršie!

V 18 rokoch išla Rebeka na prvú návštevu gynekológa. Vedela, že s ňou niečo nie je v poriadku, no výsledok vyšetrenia jej zlomil srdce.

Počas dospievania bola Rebekah Knight zo Severného Írska presvedčená, že je rovnaká ako jej kamarátky. Ani netušila, ako veľmi sa mýli. Už v 17 si všimla, že niečo nie je v poriadku, pretože stále nemala žiaden menštruačný cyklus. O rok neskôr zašla k lekárovi a dozvedela sa šokujúcu pravdu.

Mladé dievča trpí zriedkavým stavom nazývaným Mayer Rokitansky Kuster Hauserov syndróm, pri ktorom sa žena narodí bez vagíny, krčka maternice aj maternice. "Viete si predstaviť, aká som bola zdrvená a šokovaná. Nemohla som tomu uveriť. Najviac ma zasiahol fakt, že nebudem môcť mať dieťa," prezradila pre portál The Sun.

Časom si uvedomila, že matkou sa môže stať vďaka adopcii. Lekári pri vyšetrení odhalili, že okrem niektorých ženských orgánov chýba žene aj jedna oblička, no vaječníky má.

V roku 2013 podstúpila Rebekah v nemocnici Royal Victoria dve operácie na rekonštrukciu vagíny. Po odchode domov premýšľala, ako pomôcť ľuďom, ktorí si prechádzajú podobnými situáciami. Rebekah napísala knihu The Girl With No ... (v preklade Dievča bez...), ktorú predáva na internete.