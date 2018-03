Odborník na neverbálnu komunikáciu o videu s Pellegrinim: Ak mu vypadlo špáradlo, prečo spravil TOTO?!

Petra Pellegriniho (42) len vo štvrtok vymenoval prezident Andrej Kiska (55) za nového slovenského premiéra.

Ani vo sne však nečakal, že len dve hodiny po tom, čo definitívne zasadne na post najsilnejšieho muža v štáte, bude musieť riešiť opletačky s kontroverzným videom, ktoré niekto rozoslal do médií. Počas nedávnej tlačovky s jeho koaličným partnerom Bélom Bugárom (59) mu zo saka vypadol podozrivý predmet, ktorý okamžite vzbudil záujem verejnosti.

Uprostred koaličnej krízy, keď verejnosť netušila, čo sa bude na Slovensku diať riešili politické špičky situáciu takmer nonstop. Sám Pellegrini minulý týždeň, keď prevzal žezlo od bývalého premiéra Roberta Fica, tvrdil, že je to nesmierne náročná situácia. „Priznám sa, že som dve noci poriadne nespal,“ hovoril vtedy Pellegrini. Začiatkom tohto týždňa už preberali nových ministrov vo vznikajúcej vláde. Za Bugárom sa tak o menách prišiel osobne zhovárať aj Pellegrini.

Na spoločnej tlačovke oznámili, kto z Mosta sa chopí svojich funkcií, no pri čakaní na živý televízny prenos si dvojica skracovala chvíle vzájomnou diskusiou aj s prítomnými novinármi. Pellegrini si najskôr z vrecka vyťahoval mobilný telefón, no spolu s ním na stôl spadol aj podozrivý predmet. Zatiaľ čo Bugár na zlomok sekundy stuhol a následne si ústa zakrýval rukou, Pellegrini si bielu vecičku ukryl do dlane a neskôr vrátil späť do vrecka.

Na sociálnych sieťach vzbudilo video veľkú vlnu rozruchu a Slováci sa pýtali, čo to malo znamenať. Nový Čas preto za všetkých diskutujúcich položil premiérovi dve otázky: „Viete nám povedať, o čo išlo? Ste ochotný v prípade potreby absolvovať hĺbkový test na drogy vo veľmi krátkej dobe?“ Situáciu sa podujal vysvetľovať hovorca nového premiéra Martin Dorčák. „Pánovi Pellegrinimu vypadlo z vrecka špáradlo v papierovom obale,“ odpovedal. Špekulácie o prípadnej droge úplne vylúčil. „To je absolútny nezmysel,“ dodal Dorčák. Na otázku, či by bol novovymenovaný premiér ochotný podstúpiť aj test na drogy, odpoveď neprišla.

Prečo to schovával?

Dušan Straňák, odborník na neverbálnu komunikáciu

Bolo veľmi zaujímavé pozorovať reakciu Bélu Bugára po tom, ako uvidel „špáradlo,“ ktoré vypadlo z vrecka. Bugár očividne stuhol a opakovane odvrátil svoj pohľad. Následne sa opakovane dotkol úst a okolia úst a pier - to zvyčajne robíme, ak sa chceme upokojiť. Takisto sa opakovane predklonil a zaklonil a prejavil ďalšie známky nervozity.

Otázka je, prečo bol zrazu taký nervózny? Uvidel niečo, čo už tušil? Jeho reakcia tiež môže značiť, že telefón je „intímna zóna a nechceme sa do neho pozerať. Zaujímavá je aj reakcia pána Pelegriniho. Ak to bolo „špáradlo,“ bolo by asi prirodzenejšie otvorene ho dať hneď do vrecka. Prečo by som ho ako kúzelník schovával v ruke?