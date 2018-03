Hnev učiteľov, eurofondy či meškajúce cesty: Tieto problémy môžu Pellegriniho ministrov potopiť!

Nová vláda, staré problémy. Peter Pellegrini (42) v piatok definitívne vystrieda trojnásobného premiéra Roberta Fica (53).

Chýba mu už len súhlas aspoň 76 poslancov parlamentu, ktorý by mal bez problémov dostať dnes. Zelenú mu dal aj prezident Kiska, ktorý vymenoval v Prezidentskom paláci nových aj staronových ministrov. Každý rezort so sebou vlečie aj veci, ktoré ich budú ťahať ku dnu. Keďže nová vláda len odkopírovala programové vyhlásenie z roku 2016, aj so staťami o úspešnom predsedníctve v roku 2016, hlavnou úlohou Pellegriniho bude dokázať, že to so svojím premierovaním myslí naozaj vážne.

RTVS

1. Ľubica Laššáková (57), ministerka kultúry

Istou témou, ktorá skôr či neskôr pristane na stole novej ministerke, je financovanie RTVS. Zatiaľ čo SNS by telerozhlas najradšej zoštátnila, súčasný šéf RTVS Jaroslav Rezník pripúšťa, že zvýšia koncesie.

Zahraniční pracovníci

2. Ján Richter (61), minister práce

Slovensko má najnižšiu nezamestnanosť, aj preto pribúdajú desaťtisíce zahraničných pracovníkov. „Bude nevyhnutné, aby sa regulovalo zamestnávanie cudzincov, aj keď na západnom Slovensku sa tomu nevyhneme,“ povedal Richter.

Uľahčenie života podnikateľov

3. Peter Žiga (45), minister hospodárstva

Minister Žiga by mal podľa analytika Reguliho viac spolupracovať s ministrom práce Jánom Richterom. „Žiga by malo odstrániť administratívnu záťaž a znižovať nákladnosť podnikania,“ dodal Reguli.

Modernizácia armády

4. Peter Gajdoš (58), minister obrany

Ministerstvo neúspešne vysvetľuje zákazky na modernizáciu v armáde. „Ani v jednom prípade nejde cestou medzinárodného a transparentného tendra na modernizáciu techniky,“ povedal analytik Jaroslav Naď.

Ochrana vody

5. László Sólymos (49), minister životného prostredia

Ministerstvo naďalej trápia staré environmentálne záťaže. Najvypuklejšími sú skládka vo Vrakuni a problém s kontamináciou podzemných vôd na Žitnom ostrove.

Sľub o vyrovnanom rozpočte

6. Peter Kažimír (49), minister financií

Kažimír za tretej Ficovej vlády vyhlásil, že Slovensko bude mať v roku 2020 vyrovnaný rozpočet. „Ak sa mu to podarí, bude to výrazný úspech,“ povedal Martin Reguli z Nadácie F. A. Hayeka.

Dôveryhodná prokuratúra

7. Gábor Gál (43), minister spravodlivosti

„Nový minister spravodlivosti by mal bezodkladne urobiť konkrétne kroky k znovunastoleniu dôvery v kľúčové inštitúcie štátu, ako sú prokuratúra, polícia a súdy,“ myslí si Kristína Babiaková, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Hnev učiteľov

8. Martina Lubyová (50), ministerka školstva

V rezorte školstva je asi najväčšia fluktuácia ministrov. Problémy však ostávajú rovnaké, financie a s tým súvisiace platy pedagógov a nikdy nedokončená reforma školstva. „Je potrebné, aby ministerstvo zmenilo svoju kultúru, naozaj začalo diskutovať a názory bralo aj do úvahy,“ povedal Ľudovít Sebelédi, predseda Nových školských odborov.

Finančná udržateľnosť

9. Andrea Kalavská (40), ministerka zdravotníctva

Najväčšou výzvou pre ministerku budú peniaze. „Stačí sa pozrieť na stratové hospodárenie štátnych nemocníc, starý dlh VšZP, hroziaci vysoký nárast výdavkov na lieky... Momentálne sú tieto problémy prekryté rastom ekonomiky,“ povedal analytik INEKO Dušan Zachar.

Meškajúce cesty

10. Árpád Érsek (59), minister dopravy

Neustále meškajúce termíny rozostavaných, ale aj plánovaných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. „Je nutné novelizovať a zjednodušiť stavebný zákon,“ povedal Ondrej Matej z Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo.

Získanie dôvery

11. Peter Pellegrini (42), predseda vlády

Pellegrini musí verejnosti dokázať, že je samostatný, a nie v područí Roberta Fica. „Prvoradá je dôveryhodnosť. Pellegrini musí presvedčiť verejnosť, že to myslí vážne. Otázne je, či ľudia uveria rozdávacej politike, ktorá doteraz prevládala,“ povedal politický analytik Tomáš Koziak.

Šíriť meno novej vlády

12. Miroslav Lajčák (55), minister zahraničných vecí

Exminister zahraničných vecí Eduard Kukan hovorí, že minister sa bude musieť snažiť o prezentovanie novej vlády ako dôveryhodnej, ktorá bude naďalej proeurópska. Lajčák je však väčšinu času v New Yorku ako šéf Valného zhromaždenia OSN.

Zmeny v polícii

13. Tomáš Drucker (39), minister vnútra

Drucker sám priznáva, že jeho prvoradou úlohou bude prinavrátiť dôveru v políciu a vyšetrovanie obrích korupčných káuz. Vyzval ho k tomu aj prezident Andrej Kiska. „Ako hlava štátu vám nedovolím na túto zodpovednosť zabudnúť,“ deklaroval Kiska.

Zastavenie eurofondov

14. Gabriela Matečná (53), ministerka pôdohospodárstva

Pre škandály, ktoré vyplávali na povrch, nám reálne hrozí zastavenie čerpania dotácií. „Treba na rovinu povedať, kto to spôsobil, a to boli nominanti Smeru a vládnej koalície,“ myslí si exminister pôdohospodárstva Zsolt Simon.

Rovnaké podmienky

15. Richard Raši (46), vicepremiér pre investície

„Raši by mal systematizovať prístup k investíciám, prístup k zahraničným investorom a domácim podnikom - treba rovnocenné prostredie pre rôzne skupiny podnikov,“ povedal Reguli.