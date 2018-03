Pre hviezdu Liptákov sa sezóna skončila: Ak sa mu to stane, bude zle!

Hokejisti Liptovského Mikuláša budú musieť záverečné zápasy baráže o udržanie sa v Tipsport lige zvládnuť bez lídra ofenzívy Rudolfa Hunu (37).

Skúsený útočník si totiž v utorňajšom súboji na ľade Michaloviec zlomil priehlavkovú kosť na pravej nohe. Nie je vylúčené ani to, že bude musieť v najbližších dňoch podstúpiť aj operáciu! „Stalo sa mi to 40 sekúnd pred koncom zápasu v Michalovciach, keď sme hrali oslabenie. Hodil som sa do strely súpera a puk ma zasiahol priamo do korčule tak, že mi zlomil priehlavkovú kosť,“ opísal svoje zranenie Novému Času útočník Liptovského Mikuláša Rudolf Huna.

„Bol som už na vyšetrení a zatiaľ operácia nie je potrebná. Vyfasoval som dlahu a mám naordinovaný odpočinok. Ak sa však kosť posunie, tak pôjdem pod nôž, pretože mi to budú musieť spojiť so skrutkami. Verím však, že to napokon nebude potrebné a noha pôjde na pár týždňov iba do sadry,“ pokračoval Huna, pre ktorého sa aktuálna sezóna predčasne skončila. „Mrzí ma, že už nebudem môcť chalanom pomôcť v boji o záchranu v extralige. Budem im držať palce, aby to zvládli a udržali Mikuláš medzi elitou,“ pokračoval Rudo, ktorý ešte nevie, či bude aj v novom ročníku pôsobiť na Liptove. „Teraz sa sústredím na to, aby som sa, čo najskôr vyliečil. To , kde budem ďalej pôsobiť, budem riešiť až v lete,“ dodal na záver.