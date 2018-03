Princ Harry a Meghan budú mať na obrade 600 hostí: Pozrite, ako vyzerajú svadobné pozvánky

Britský princ Harry a americká herečka Meghan Markle budú mať na svadobnom obrade v máji 600 hostí.

Obrad sa uskutoční v kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor, sídle kráľovnej Alžbety II. Pozvanie oficiálne rozoslal Harryho otec, princ Charles. Oznámil to vo štvrtok Kensingtonský palác. Vnuk kráľovnej Alžbety II. si svoju snúbenicu vezme 19. mája.



Večernej recepcie, ktorá bude po obrade nasledovať, sa zúčastní už menej ľudí, len 200. Možnosť sledovať príchod nevesty a ženícha a ich hostí a odchod kočiarového sprievodu z hradu naopak bude môcť vidieť 2640 osôb z radov verejnosti.



Očakáva sa, že kvôli svadbe dorazí do Británie množstvo turistov. Britskej ekonomike by udalosť mala podľa niektorých odhadov priniesť zhruba pol miliardy libier. Okrem turistov by mali viac míňať aj samotní Briti.



Vnuk kráľovnej Alžbety II. Harry je po svojom otcovi Charlesovi, bratovi Williamovi a jeho deťoch Georgeovi a Charlotte piatym v poradí následníctva trónu.