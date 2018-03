Nevidiaci folklorista Gernát zo Zem spieva je zúfalý: Prečo vzdal boj o milované deti?!

Totálne rezignoval! Nevidiaci folklorista Marek Gernát (40) z relácie Zem spieva sa už roky naťahuje s bývalou manželkou Kristínou o deti Miriam Noemi (6) a Samka (9).

Tento boj však umelca vyčerpal a sklamal do takej miery, že sa rozhodol zložiť zbrane. Gernát, do ktorého vzťahov s ratolesťami výrazne zasiahla exmanželka, je zo situácie zúfalý, no už nevie, ako ďalej.

Folklorista Marek Gernát okrem zrakového hendikepu bojuje aj s nepriazňou osudu. Pred viac než troma rokmi sa totiž od neho odsťahovala terajšia exmanželka a vzala so sebou aj ich tri deti. Najstarší Jakub sa k otcovi vrátil, no jeho mladší dvaja súrodenci Miriam Noemi a Samko ostali s mamou a zrejme to tak ostane navždy.

Gernát, ktorý sa po exmanželkiných obvineniach z pedofílie v januári rozviedol, uviedol, že hľadal pomoc na súdoch, úradoch aj na polícii, no márne.Som z toho zúfalý a nemám ani energiu na to, aby som bojoval ďalej, keď vidím, že nikto nemá snahu mi pomôcť a zaručiť mi moje práva, ktoré ako otec mám,“ povedal Novému Času Marek, ktorý po obrovskom sklamaní v láske našiel šťastie po boku priateľky Zitky a založil si s ňou novú rodinu.

Dvojica sa teší zo spoločnej osemmesačnej dcéry Emmy Natálie. „Momentálne som veľmi šťastný, mám malú dcérku a úžasnú priateľku,“ poukázal na svetlú stránku svojho života folklorista, ktorý nachádza potešenie aj v ľudovej hudbe. Zatiaľ čo vlani sa v šou Zem spieva objavil ako sólista, tentoraz súťažil ako súčasť súboru Kúcané.