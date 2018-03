Ibrahimovič opúšťa Manchester United: Prestupová bomba je na svete!

Švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič si už za Manchester United nezahrá a podľa správ zo zámoria podpísal dvojročný kontrakt s Los Angeles Galaxy.

Vo štvrtok o tom informoval denník Los Angeles Times a následne to pre agentúru AP potvrdil aj zdroj, ktorý chcel zostať v anonymite. Dohodu ešte totiž zainteresovaní oficiálne neoznámili. Tridsaťšesťročný kanonier nehral za "červených diablov" od 26. decembra, keď nastúpil proti Burnley. V Premier League odohral v prebiehajúcej sezóne len päť duelov, navyše väčšinou len ako striedajúci hráč a ani raz neskóroval. Do Manchestru prišiel v lete 2016 ako voľný hráč z Paríža Saint-Germain a v prvom ročníku v klube patril medzi opory.

V tom prebiehajúcom ho však trápilo vážne zranenie kolena. Kontrakt na Old Trafford mu vyprší koncom júna 2018. Galaxy sa zaujíma o Ibrahimoviča už dlhšiu dobu, ku svojej budúcnosti by sa mal vyjadriť do konca týždňa. Tréner United Jose Mourinho už údajne povolil rokovania o jeho odchode.