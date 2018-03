Zuzana Belohorcová to po štyridsiatke netají: Túžba po ďalšom dieťati!

Túži byť mamou aj do tretice. Bývalá televízna učiteľka sexu Zuzana Belohorcová (42) už dlhé roky žije na slnečnej Floride a s manželom a dvoma deťmi si vychutnáva teplo rodinného kozuba.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Známa moderátorka by sa potešila, keby jej a manželovi Vlastovi (42) na okno ešte raz zaklopal bocian. Zuzana Belohorcová si žije svoj americký sen spolu s manželom Vlastom Hájkom, dcérou Salmou (8) a synom Neviom (4).

Uvítala by však aj ďalší prírastok do rodiny.napísala Zuzana rozcítený status na sociálnej sieti k fotografii, na ktorej drží v rukách bábätko zababušené do deky. Malý neznámy drobec sa tak nevedomky postaral o to, že Zuzana získala inšpiráciu aj chuť stať sa do tretice mamou.