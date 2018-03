Snúbenica Beňa († 54) ostala sama so synčekom, prezradila plány: Na toto by si trúfla máloktorá žena!

O milovaného synčeka sa postará! Snúbenica moderátora, podnikateľa a politika Róberta Beňa († 54) Lenka Kapustová (31) zostala po smrti milovaného muža sama so synom Nikolom (5).

Aby toho nebolo málo, onedlho má prísť aj o ubytovňu Žabí majer - Žabka, ktorú spolu zveľaďovali a kde momentálne robí prevádzkarku. Nehnuteľnosť sa totiž dostala do dražby a slobodná mamička sa tak musela porozhliadať po nových možnostiach. Novému Času prezradila, že o budúcnosť seba i svojho potomka bude bojovať. Do čoho sa Lenka púšťa?

Beňova († 54) snúbenica Lenka už viac ako rok žije bez muža svojho života, keď moderátora zradilo srdce vlani v marci. Mladá mamička sa tak musí prebíjať životom sama, aby sa postarala nielen o seba, ale najmä o päťročného syna Nikolu. „Stále pracujem v ubytovni Žabí majer - Žabka ako prevádzkarka,“ povedala Novému Času. Budova, ktorú vlastnila Beňova firma a kde dvojica aj so synom zažila nezabudnuteľné chvíle, sa však dostala do dražby.

A keďže aukcia sa začína už o necelý mesiac, Kapustová sa musela rozhodnúť, čo ďalej. „Pripravujem si firmy s novým zameraním stále v oblasti služieb,“ prezradila Novému Času Lenka, ktorá sa hodlá pustiť do výziev, na aké by si trúfla len máloktorá žena.doplnila Kapustová, ktorá však dúfa, že jej služby v ubytovni ocenia aj v budúcnosti.zdôverila sa Beňova snúbenica. „K ubytovni ma ťahá najmä emočná stránka. Keď niečo spoločne budujete, ťažko sa toho vzdávate. Máme tam blízke vzťahy aj s ubytovanými a je tam veľa spomienok,“ dodala.

Prvá obhliadka

Včera na obed sa v ubytovni konal prvý deň prehliadok ,no ako sme sa dozvedeli, príležitosť zatiaľ nevyužil nikto. „Nadnes sa nám nikto neprihlásil. Nemyslím si, že sa to pri tejto cene predá,“ vyjadrila sa Kapustová. Vyvolávacia cena za Žabí majer je totiž 1 270 000 eur. „Bolo mi však povedané, že už jeden vážny záujemca je, tak som na to zvedavá,“ dodala Lenka. Tej ležia na srdci najmä rodiny, ktoré v budove bývajú. „Neviem, čo a ako bude. Niektoré rodiny sú sociálne slabšie prípady a dnes chce každý len zarobiť, tak sa bojím, ako to nakoniec dopadne,“ uzavrela brunetka.