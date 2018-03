Absurdný prípad rodiny z Rožňavy: Susedia ich chcú vysťahovať kvôli práčke!

Neuveriteľný problém rieši rodina z Rožňavy, ktorá vraví, že riadne platí za nájomný byt a nemá žiadne dlhy.

Sťažnosti domovníka a niekoľkých susedov, ktorí tvrdia, že rodina má hlučnú práčku a nadmerne perie, totiž zabrali aj napriek tomu, že u nich doma nikdy nekontrolovali hlučnosť. Komisia rozhodla a primátor im podpísal výpoveď z nájmu.

Manželia Ingrid (41) a Ján (55) Gallovci sú z toho, čo sa stalo, šokovaní. „Z mestského nájomného bytu sme dostali výpoveď hlavne z dôvodu častého prania, čo je absurdné!“ hovorí hlava rodiny. Gallovci priznali, že pred 2 rokmi u nich mestská polícia spísala záznam o údajnom púšťaní výparov dezinfekčného prostriedku z kuchynského odsávača k susedom, no úmysel sa nepreukázal. „Domovník aj s ďalšími susedmi naďalej namietali hlučnosť, mali sme prať aj v noci, to však nie je pravda. Niekto má asi záujem o tento byt a chce nás silou mocou vyštvať,“ povedala Ingrid, ktorá v byte žije s manželom a ich synom Danielom (14) osem rokov.

Problémy sa však podľa nich ťahajú len posledné dva roky. „Neperieme nadmerne, veď by sme za posledné dva roky nemohli mať preplatky za vodu vyše 100 €, čo je pravidelná realita. Je zarážajúce, že nám vyčítajú hlučnosť práčky, ale nikto to neskontroloval. Máme klasickú značku, ktorej výrobca udáva pri praní hlučnosť 59 a pri odstreďovaní 72 decibelov. Periem raz, niekedy aj dvakrát denne, no nie v noci,“ vraví nájomníčka.

Rodine už plynie trojmesačná výpoveď, no mieni sa brániť aj súdnou cestou, pretože hlučnosť by mal zmerať hygienik a zatiaľ sa tak nestalo. „Nie je pravda, že výpoveď bola nájomcom daná bez dôkazov. O sústavnom narušovaní pokojného bývania v dome od roku 2016 sú opakované podania susedov, ako aj úradné záznamy mestskej polície. Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave odporučila riešiť ukončenie nájomnej zmluvy výpoveďou z dôvodu sústavného narušovania pokojného bývania ostatných nájomcov bytov,“ uviedol primátor Pavol Burdiga.