Filipa (14) na bicykli zrazilo auto, ratoval ho vrtuľník: Kamarát opísal hrozné chvíle

Obyčajná kratochvíľa dvoch chlapcov takmer dopadla tragicky. Filip (14) a Adrián (13) z Lutily (okr. Žiar nad Hronom) sa bicyklovali za dedinou, keď tu zrazu staršieho z nich zrazilo auto.

Kým sa Adrián stihol otočiť, videl už len svojho kamaráta nehybne ležať na zemi. Ten skončil v nemocnici z vážnymi zraneniami. Vystrašený chlapec drží Filipovi palce, aby sa čo najskôr vyliečil.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Dvaja kamaráti sa chodili často po škole bicyklovať. Rovnako to bolo aj v stredu popoludní, keď sa vybrali za dedinu. „Išli sme ako kačičky za sebou. Ja som bol vpredu a Filip až tak nevládal, tak išiel za mnou,“ opisuje minúty pred nehodou Adrián.

Podľa policajnej hovorkyne Petry Kováčikovej k nehode došlo tak, že 14-ročný cyklista viedol bicykel smerom od obce Lutila na Slaskú miernym stúpaním, kde sa s bicyklom otáčal, pričom pravdepodobne nedbal na zvýšenú opatrnosť a prehliadol vozidlo, ktoré viedla Lucia (34). „Došlo k ich zrážke. Počas zrážky bicykla s vozidlom došlo k vymršteniu sedadla bicykla, ktoré zachytilo a zranilo ďalšieho 13-ročného cyklistu jazdiaceho mimo cestu,“ uviedla Kováčiková.

Vystrašeného Adriána zasiahli sedačka a koleso do nohy. „Počul som len veľký náraz. Poriadne som sa zľakol a keď som sa otočil, Filip už ležal na zemi a tiekla mu krv,“ hovorí ôsmak. Vodička následne zavolala záchranku a políciu. Ťažko zraneného chlapca previezol z miesta nehody do nemocnice záchranársky vrtuľník. „Chlapec utrpel vážny úraz hlavy a bol v bezvedomí. Po doplnení potrebnej liečby ho záchranári preložili na palubu vrtuľníka a na umelej pľúcnej ventilácii bol vo vážnom stave letecky transportovaný do Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici,“ povedala hovorkyňa ATE Zuzana Hopjaková. „Syn bol v takom šoku, že ho najprv nič nebolelo, len potom ho policajti odviezli do nemocnice na ošetrenie,“ hovorí Adriánova matka Marianna (36).

Ľahko zranený školák teraz stále myslí na svojho kamaráta a želá si, aby všetko dobre dopadlo. „Bojím sa o neho. V noci som ani nespal, stále nad tým rozmýšľam. Dúfam, že sa Filip zo zranení dostane,“ verí Adrián. Podľa hovorkyne polície chlapci nemali na hlavách povinnú prilbu.

Ako sa nešťastie stalo:

1. Filip šiel na bicykli od Lutily na Slaskú

2. Otáčal sa a pravdepodobne prehliadol auto

3. Po zrážke bicykla s vozidlom odhodilo sedadlo bicykla, ktoré zranilo jeho kamaráta Adriána