Ľubomíra zo Zvolena predviedli pred súd: Na manželke zlomil nôž, dostal 16 rokov basy!

Chcel zavraždiť manželku, odsedí si za to 16 rokov. Ľubomír (55) zo Zvolena dobodal manželku Andreu (47).

Na ženu zaútočil nožom, keď spala v posteli s ich dcérkou (11). Len deň predtým mu oznámila, že sa s ním rozvedie. Vlani v októbri okresný súd Ľubomíra odsúdil na 16 rokov. Jemu sa však zdal rozsudok prísny a odvolal sa. Vo štvrtok mu však senát krajského súdu rozsudok potvrdil a ten je tak právoplatný.

Ľubomír na ženu zaútočil nožom so 17 cm čepeľou, keď spala s ich dcérou v detskej izbe. Prebudila sa na to, ako jej trikrát bodol do brucha a pritom kričal, že ju zabije. Jej zúfalý krik našťastie zobudil jej brata, ktorý spal v druhej izbe. Muž útočil takou silou, že nôž zlomil. Napadol aj dcéru, ktorá chcela pomôcť mame. Dcéram pritom napísal na rozlúčku mail, plánoval zabiť manželku a potom si siahnuť na život.

Ľubomír sa na súde priznal, no podľa sudcu nezaznelo ani slovo o tom, že by skutok oľutoval. Žene zachránili život jej brat a mama, ktorých zobudil hluk. Andreu ihneď previezli do nemocnice. „Je to málo. Nech tam zhnije. Dcéra má stále strach, že ak sa dostane z väzenia, opäť nedá pokoj... On už pre nás neexistuje. Všetci sme ho vymazali zo života. Aj vnučka povedala, že už nemá otca,“ dodala mama Andrey.