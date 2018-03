Pád tínedžerky z 5. poschodia: Nikola (15) zletela z balkóna, bojuje o život!

Z balkóna na 5. poschodí Domova mládeže v Prešove vo štvrtok vypadla Nikola (15) zo Zamaguria. Tínedžerka teraz v nemocnici bojuje o život.

Záchranárov privolali vo štvrtok ráno do Domova mládeže v Prešove na Sabinovskej ulici, kde študentka Nikola (15) zo Zamaguria vypadla z balkóna na 5. poschodí súkromného školského internátu. Tínedžerka si pri páde zlomila chrbticu, nohy a utrpela aj ďalšie zranenia. Po prevoze do nemocnice Nikolu niekoľko hodín operovali a umiestnili na oddelenie ARO.

Podľa predbežného vyjadrenia lekárov sa dievča, ktoré v nemocnici bojuje o život, bude zo zranení liečiť niekoľko týždňov. Bližšie okolnosti a príčiny pádu vyšetruje polícia. Bolo začaté trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví.

"V internáte sa medzi dievčatmi rozpráva, že Nikola chcela ísť bývať na inú izbu, ale sa jej to nepodarilo. Nezdá sa mi, že by to bola jediná príčina pádu z balkóna. Veríme, že sa vylieči, je ešte mladá," povedala rovesníčka Nikoly.