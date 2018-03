Výkon slovenských futbalistov potešil: Vieme, s čím je Kozák spokojný!

Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila vo štvrtkovom stretnutí semifinále turnaja King's Cup v thajskom Bangkoku nad Spojenými arabskými emirátmi 2:1.

O úspechu rozhodli góly v závere prvého polčasu, ktoré strelili Albert Rusnák a Michal Ďuriš, v drese SAE skorigoval stav kapitán Ahmed Khalil v 73. minúte. Zverenci Jána Kozáka sa na prípravnom podujatí predstavia v nedeľňajšom finále. Ich protivník vzíde z druhého štvrtkového zápasu medzi domácim Thajskom a Gabonom (13.30 h SEČ). V nedeľu je najprv od 11.30 na programe duel o tretie miesto, finále sa uskutoční o 14.30 SELČ. Zdrojom hlasov po zápase je futbalsfz.sk.

Ján Kozák, tréner SR: "Vyše hodinu to bol z našej strany kompaktný výkon. Hráči hrali s chuťou, plnili si povinnosti, zvládli veľa pekných kombinácii, dali dva góly. V poriadku bol aj vstup do druhého polčasu, ale zhruba od 70. minúty sa ukázalo, že čas na adaptáciu sme mali krátky. Súper sa chytil gólom a až do konca zápasu nám robil problémy. Takže so sedemdesiatimi minútami som spokojný, posledných 20 minút to v poriadku nebolo. Myslel som si, že stretnutie dohráme, ale pri niektorých činnostiach sa ukázalo, že hráči majú toho už dosť, nastal chaos v niektorých fázach. Škoda, že sme nešli za tretím streleným gólom, ním by sme súpera zlomili a zápas by nás nestál toľko síl. Pred finále máme k dispozícii prakticky tri dni. Nie je pre organizmus jednoduché ísť z mínus šesť do plus 32 stupňov. Rátam s tým, že príležitosť dostanú hráči, ktorí proti SAE nehrali. Z dnešnej zostavy budú v základnej jedenástke dvaja hráči. Verím, že poskladáme taký tím, ktorý vyhrá finále a tým aj celý turnaj. Pre atmosféru duelu by bolo lepšie, ak by naším súperom v ňom boli domáci, to by pritiahlo veľa ľudí."

Michal Ďuriš, autor víťazného gólu SR: "Vedeli sme, že podmienky počas zápasu budú pre nás ťažké, od 70. minúty sme boli prakticky všetci hotoví. Našťastie sme zvládli prvý polčas, dali sme dva góly a náskok sme si postrážili. Som vďačný za každý gól, verím, že moja dobrá strelecké séria bude pokračovať. Máme teraz tri dni do finále, potrebujeme zregenerovať a pripraviť sa. Počasie tu je super – akurát nie na futbal..."

Martin Škrtel, kapitán SR: "Fyzicky veľmi náročný zápas, vysoká teplota, vlhkosť vzduchu. Okolo 70. minúty to už bolo na nás vidieť, súper strelil gól, chytil druhý dych. Pri inkasovanom góle sa nám nepodarilo zachytiť pohyb, útočník si zbehol za naše chrbty a využil príležitosť. Som rád, že je to za nami a čaká nás finále, myslím si, že to bude ešte ťažší zápas ako tento. Pre atmosféru by bolo lepšie, ak by bolo naším súperom Thajsko."

Tomáš Hubočan, obranca SR: "Tréner povedal, že pre druhý zápas pozmení zostavu, uvidíme, kto vo finále nastúpi."