Sezóna F1 už klope na dvere: TOTO by ste mali pred úvodným štartom vedieť!

Lewis Hamilton odštartuje už v nedeľu svoju snahu o zisk piateho titulu svetového šampióna motoristickej F1.

Manažérka Michaela Schumachera prelomila mlčanie: Srdcervúci odkaz rodiny! , sezóna potrvá od 25. marca do 25. novembra, keď sa pôjde záverečná Veľká cena Abú Zabí. Vlani sa v Austrálii radoval Hamiltonov nemecký rival Sebastian Vettel na Ferrari, ktorý zotrval v hre o celkové prvenstvo väčšinu sezóny. Britský pilot Mercedesu si ho zabezpečil koncom októbra v Mexiku a štvrtým triumfom sa vyrovnal práve Vettelovi, ale aj francúzskemu velikánovi Alainovi Prostovi. Tridsaťtriročný Hamilton sa bude opäť spoliehať na techniku nemeckej stajne, ktorá ašpiruje na piaty konštruktérsky titul za sebou. Podľa obhajcu by sa tentoraz do úlohy najväčšieho konkurenta mohol namiesto Ferrari postaviť Red Bull s duom jazdcov Daniel Ricciardo, Max Verstappen. Zmeny nenastali ani v Mercedese, keď ako Hamiltonov tímový kolega pokračuje Valtteri Bottas, či Ferrari, ktorého farby naďalej hája Vettel s Kimim Räikkönenom.

"Myslím si, že Red Bull môže tento rok bojovať o titul. Ja však prídem fit a nachystaný zdolávať ostatných, aj keď predvedú to najlepšie, čo dokážu. Športovci chcú víťaziť vďaka vlastným schopnostiam, nie preto, že súperom sa nedarí. Ak chcete byť najlepší, musíte prekonať najlepších, nie slabších. Pokiaľ to dokážete, prehra ich bude bolieť omnoho viac," vyhlásil Brit na portáli autosport.com. Očakáva sa, že v Mercedese podpíše nový kontrakt minimálne do konca ročníka 2020.

Až tak sebavedomo sa po predchádzajúcich trápeniach s motormi Honda nemôžu cítiť v slávnom McLarene. Do kokpitu sa opäť posadia Fernando Alonso a Stoffel Vandoorne, poháňať ich však už budú jednotky od Renaultu. Dvojnásobný majster sveta Alonso si nevydarenú minulú sezónu spestril účasťou na zámorských pretekoch 500 míľ Indianapolis, tento rok si bude do iného seriálu odskakovať pravidelne. Dohodol sa totiž aj na spolupráci s Toyotou vo vytrvalostnom šampionáte WEC, ktorého súčasť je aj 24-hodinovka v Le Mans. Spoločne s Indy 500 a VC Monaka F1 patrí do motoristickej Trojkoruny, o jej zisk sa 36-ročný Španiel usiluje.

Alonso absolvuje prvé štyri veľké ceny v Austrálii, Bahrajne, Číne a Azerbajdžane, 5. mája zažije debut vo WEC v belgickom Spa. Najnáročnejší program naňho čaká od 10. júna (VC Kanady), súťažiť bude päť víkendov za sebou vrátane Le Mans (16. - 17. júna). Koncom roka sa nacestuje na VC Brazílie, podujatie WEC v Šanghaji a finále F1 v Abú Zabí. Kráľovná motoršportu a angažmán v McLarene zostávajú jeho priorita, takže v októbri vynechá preteky WEC vo Fudži a príde na VC USA. "V Austrálii to bude najhoršia časť našej sezóny, myslím si, že postupne sa výrazne zlepšíme. Mali by sme byť tímom, čo sa zlepší viac v porovnaní so súpermi, pretože s novými motormi potrebujeme čas. Aj Austrália bude dôležitá, ale veľmi silný McLaren očakávam v druhej polovici sezóny," povedal Alonso.

S motormi Renault sa rozlúčila stajňa Toro Rosso, ktorá to vyskúša s Hondou, súčasť dohody je hosťovanie jej doterajšieho pilota Carlosa Sainza v tíme Renault. Za Toro Rosso budú jazdiť Pierre Gasly a Brendon Hartley. Sauber pokračuje s motormi Ferrari, debutant Charles Leclerc nahradí v kokpite Pascala Wehrleina. Williams hľadal nového pilota po tom, ako po pätnástich rokoch ukončil kariéru v F1 Felipa Massa, stal sa ním Sergej Sirotkin. Zmeny sa dotkli aj kalendára, prvýkrát od roku 2008 sa doň vrátila VC Francúzska a po ročnej absencii aj VC Nemecka. Naopak, F1 tento rok nezavíta do Malajzie (1999 - 2017), uskutoční sa 21 veľkých cien, vlani ich bolo dvadsať. Najviditeľnejšia úprava technických predpisov spočíva v zavedení ochrany hlavy "halo", ktorá vyvolala aj otázky ohľadom estetiky monopostov.

Diváci si budú na novinku zvykať už od piatka, keď sa v Melbourne odjazdia prvé dva tréningy. V sobotu sa po treťom tréningu pôjde kvalifikácia, preteky odštartujú v nedeľu o 7.10 h SELČ. Tréningy odvysiela stanica Sport1, preteky budú na Sport 2. V Melbourne sa veľká cena konala premiérovo v roku 1996, na pilotov čaká 58 kôl po 5,303 kilometra (celková dĺžka 307,574 km). Rekordu okruhu drží už od roku 2004 Nemec Michael Schumacher časom 1:24,125 minúty.

Kalendár F1 2018:

25. marca: VC Austrálie (Melbourne)

8. apríla: VC Bahrajnu (Sachír)

15. apríla: VC Číny (Šanghaj)

29. apríla: VC Azerbajdžanu (Baku)

13. mája: VC Španielska (Barcelona)

27. mája: VC Monaka (Monte Carlo)

10. júna: VC Kanady (Montreal)

24. júna: VC Francúzska (Le Castellet)

1. júla: VC Rakúska (Spielberg)

8. júla: VC Veľkej Británie (Silverstone)

22. júla: VC Nemecka (Hockenheim)

29. júla: VC Maďarska (Budapešť)

26. augusta: VC Belgicka (Spa-Francorchamps)

2. septembra: VC Talianska (Monza)

16. septembra: VC Singapuru (Singapur)

30. septembra: VC Ruska (Soči)

7. októbra: VC Japonska (Suzuka)

21. októbra: VC USA (Austin)

28. októbra: VC Mexika (Mexico City)

11. novembra: VC Brazílie (Sao Paulo)

25. novembra: VC Abú Zabí (Yas Marina)