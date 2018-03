Matka († 30) pred rokmi záhadne zmizla, teraz našli jej telo: Okolnosti jej smrti sú viac než odporné

Austrálčanka zmizla v roku 2010. Odvtedy jej nebolo. Po ôsmich rokoch došlo k tragickému rozuzleniu.

Leeann Lapham († 30) z austrálskeho Queenslandu zmizla v apríli 2010. Mladú ženu naposledy videli s jej priateľom, vtedy 36-ročným Graemom Evansom, a ich trojtýždňovým synčekom. Jedného dňa sa však záhadne stratila a odvtedy jej nebolo. Okrem malého syna zanechala aj maloleté dievča.

Po ôsmich rokoch došlo k tragickému vylúšteniu celej záhady. Leeannino telo bolo nájdené v lesíku neďaleko Cowley Beach. Po nájdení ostatkov sa rozbehlo vyšetrovanie. Výsledok bol viac než zarážajúci.

Leeann sa v osudný deň pohádala s partnerom v hotelovej izbe. Dôvodom bolo prázdny obal od slaniny. Evans ju pri drsnej hádke niekoľkokrát udrel do hlavy. Evans potom odišiel z izby a Leeann nechal ležať na posteli. Keď sa vrátil, zistil, že žena je mŕtva. Evans telo v panike zabalil do spacáku a napchal do auta. Napokon telo zahrabal v lesíku pri pláži.

Policajtov pritom na improvizovaný hrob upozornil sám Evans počas policajného výsluchu, keď polícia našla jeho opustené auto, v ktorom viezol mŕtvolu. Muž sa napokon po ôsmich rokoch zodpovedal spravodlivosti. „Začali ste s brutalitou, podvodom a klamstvami... Ale nedávno ste ukázali spoluprácu s úradmi,“ cituje ABC News z rozsudku. Evans dostal 9-ročný trest odňatia slobody.