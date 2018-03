Prezident vymenoval novú vládu Petra Pellegriniho, no kritiku si neodpustil: Tvrdé slová Andreja Kisku

A je to tu! prezident Andrej Kiska vymenoval nového premiéra Petra Pellegriniho a potom aj ministrov.

Po dňoch a týždňoch politickej neistoty má Slovensko novú vládu. Prezident Andrej Kiska vymenoval za premiéra Petra Pellegriniho. Nový šéf vlády zložil sľub a prevzal si od prezidenta menovací dekrét.

Fico rezignoval pred týždňom v záujme vyriešenia politickej krízy po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Okrem Pellegriniho Kiska vymenoval následne aj vládny kabinet. V 15-člennom kabinete dôjde k výmene na šiestich postoch.

Okrem premiéra bude mať Slovensko aj nového podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ďalej. Ministrom vnútra sa stal Tomáš Drucker, ministerkou zdravotníctva Andrea Kalavská, ministerkou kultúry Ľubica Laššáková a ministrom spravodlivosti Gábor Gál.

Očakáva sa, že parlament vysloví Pellegriniho vláde dôveru. Koalícia Smeru-SD, SNS a strany Most-Híd má v parlamente väčšinu.

Prezident Andrej Kiska po vymenovaní vystúpil s prejavom, v ktorom kritizoval súčasnú situáciu.vyhlásil Kiska.dodal.

Prezident zároveň novým ministrom pripomenul, že musia obnoviť dôveru Slovákov vo vládu a v políciu. Kiska zároveň vyhlásil, že sa s Druckerom zhodli na potrebe zmien v policajnom vedení. Na záver vyjadril vieru, že všetci si uvedomujú, že nestačí vymeniť vládu. "Vašou základnou zodpovednosťou je zmeniť štýl vládnutia. Držím vám a celej našej krajine palce," uzavrel.

Novovymenovaný premiér Peter Pellegrini vyhlásil, že sa bude snažiť obnoviť stabilitu Slovenska a podnikne kroky k vyšetreniu vraždy Kuciaka a Kušnírovej.a chcem vás uistiť, že ja osobne, celá vláda SR, urobia všetko pre to, aby bol tento čin vyšetrený a jeho páchatelia spravodlivo odsúdení," povedal Pellegrini., aby Slovensko bolo dobrým miestom na život a aby to bola krajina, na ktorú budeme právom hrdí. Urobíme všetko pre to, aby sa tak stalo," vyhlásil Pellegrini.