Bolt to myslí s futbalom vážne: Ide si zatrénovať so slávnym klubom

Usain Bolt by mal v piatok trénovať s hráčmi Borussie Dortmund a otestovať tak svoje futbalové schopnosti.

Legendárny jamajský šprintér, ktorý vlani na MS ukončil svoju bohatú atletickú kariéru, sa zúčastní na tréningovej jednotke v mužstve Petra Stögera.

Vedenie bundesligového klubu už dávnejšie avizovalo, že Bolt si v určitej fáze sezóny zatrénuje s tímom. Tridsaťjedenročný Jamajčan zavesil na Twitter obrázok, na ktorom má dres Borussie, s textom "BVB, vidíme sa v piatok".

Bolt vkladá do tréningu v nemeckom klube veľké nádeje. "Tam sa rozhodnem, čo bude s mojou kariérou," citovala Bolta agentúra DPA. Osemnásobný olympijský šampión už dávnejšie vyhlásil, že sa pokúša o kariéru futbalového profesionála a Dortmund by bol výborný odrazový mostík. "Ak by povedali, že som dobrý a potrebujem iba trochu trénovať, pokračoval by som," dodal Bolt, ktorý by rád v budúcnosti hral vo svojom obľúbenom Manchestri United.