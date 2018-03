Predbehol svojich kritikov: Peruánsky prezident Pedro Pablo Kuczynski podal demisiu!

Peruánsky prezident Pedro Pablo Kuczynski v stredu v prejave k národu oznámil, že predložil parlamentu svoju demisiu.

Urobil tak deň pred zasadnutím zákonodarného zboru, ktorý mal hlasovať o jeho odvolaní kvôli podozreniam z korupcie. Opozícia zverejnila videonahrávky, na ktorých údajne priaznivci prezidenta uplácajú poslancov, aby hlasovali proti odvolaniu hlavy štátu.

"V tejto ťažkej situácii, ktorá nastala a v ktorej som nespravodlivo obvinený z činov, ktoré som nespáchal, je myslím najlepšie, aby som odstúpil," povedal 79-ročný ekonóm, ktorý stojí na čele krajiny od júla 2016. Demisiu musí ešte potvrdiť parlament.

Zasadanie parlamentu je plánované na štvrtok. Pôvodne sa na ňom mal Kuczynski obhajovať kvôli skorším väzbám na brazílsku firmu Odebrecht. Podľa opozície, ktorá teraz predložila už druhýkrát návrh na jeho odvolanie,Malo sa tak diať v čase, keď ešte nebol prezident, ale len ministrom hospodárstva a potom premiérom. V rokoch 2004 až 2013 mal Kuczynski dostať od firmy Odebrecht cez 780 000 dolárov (asi 635-tisíc eur). Prezident odmieta, že by robil niečo nezákonné, ​​Opozícii ale tiež prekáža, že prezident pôvodne zaprel akékoľvek väzby na túto firmu.

, ktorým je teraz Martín Vizcarra. Ten by mal stáť na čele krajiny až do júla 2021, kedy by bol vypršal Kuczynskeho mandát.

Odstupujúci peruánsky prezident v prejave tiež kritizoval "prekážky, ktoré mu kládla opozícia" už niekoľko mesiacov. Kuczynski na jar 2016 síce vyhral prezidentské voľby, v ktorých porazil dcéru exprezidenta Fujimoriho Keiko Fujimoriovú, v parlamente ale jeho strana obsadila len 18 zo 130 parlamentných kresiel. Zvyšok ovládla opozícia, v ktorej je najsilnejšou stranou Fuerza Popular (Ľudová sila) Keiko Fujimoriovej.