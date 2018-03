Noví ministri u prezidenta: Koho hlavu žiadal Kiska od Druckera?!

Prezident Andrej Kiska (55) si po tom, čo mu poverený premiér Peter Pellegrini (42) navrhol pozmenenú vládu číslo dva, zavolal novonavrhnutých ministrov k sebe do paláca.

Rozoberal s nimi ich predstavu o tom, ako budú riadiť svoje rezorty a čo považujú za najdôležitejšie. Nový Čas zisťoval, čo budú chcieť noví šéfovia na svojich ministerstvách presadiť.

Najsledovanejšou postavou sa stal nový minister vnútra Tomáš Drucker, ktorý chcel zostať v zdravotníctve, ale zvážil ťažkú situáciu. „Okamžite chcem spustiť legislatívny proces o tom, ako má vyzerať výber, voľba a odvolanie policajného prezidenta aj šéfa policajnej inšpekcie. Debatovali sme o tom, prezident povedal, že je potrebné riešiť aj túto personálnu otázku,“ povedal Drucker. Zároveň dodal, že s policajným prezidentom Tiborom Gašparom sa musí porozprávať. „Som pripravený túto situáciu dôrazne riešiť. Vnímal som ho doteraz ako človeka, ktorý rozumel svojej robote,“ dodal.

Súčasní tajomníci na ministerstve vrátane pravej ruky Roberta Kaliňáka Denisy Sakovej zostávajú. S Kaliňákom nemá problém diskutovať aj naďalej. „Hovoril som s ním aj dnes. Nebol som človek, ktorý by chodil za niekým na rady, na debaty s kýmkoľvek som otvorený, ale rozhodujem sa podľa vlastného svedomia,“ uzavrel Drucker.

Úrad ponúkne ľuďom niečo, čo pocítia

Richard Raši (46), vicepremiér pre investície

Mám niekoľko priorít - eurofondy, investície a informatizácia. Transparentnosť a zjednodušenie procesov a nadobudnutie dôveryhodnosti pre verejnosť. Je potrebné urobiť stratégiu investičných problémov, ktorá by prekračovala horizont vládnutia. Chcel by som podporiť úrad v tom, aby v informatizácii nastala zmena myslenia a aby to nebolo len o tom, že sa nakúpia hardvéry. Správny postup vidím v tom, aby sa procesy, ktoré sa týkajú života občanov, zmenili. Úrad môže ponúknuť ľuďom niečo, čo pocítia.

Opraviť inštitúcie v regiónoch

Ľubica Laššáková (57), ministerka kultúry

Nevidím dôvod byť iná ako minister Maďarič, pretože tento rezort nastavil veľmi dobre a zanechal ho konsolidovaný. Medzi priority bude patriť dokončiť veľké rekonštrukcie (Slovenskú národnú galériu, Krásnu Hôrku), ale veľmi rada by som sa ubrala aj do regiónov, pretože tam máme stovky inštitúcií, ktoré potrebujú rekonštrukciu ako soľ. Trošku tú kultúru pozdvihnúť. Koncesionárske poplatky v RTVS sú potrebné, hovoriť o ich výške je predčasné.

Či bude exekučná amnestia, ukáže čas

Gábor Gál (43), minister spravodlivosti

Bavili sme sa o prioritách, zaujímal sa o inšpekciu, o voľbu ústavných sudcov, dlhé konania na súdoch. Treba dotiahnuť tieto veci, ktoré sú na stole, staré veci ako exekúcie. Treba zrýchliť súdne konania, odbremeniť sudcov od tých administratívnych činností, ktoré nie sú sudcovské (obchodný register). Budeme riešiť exekúcie, či to bude amnestia alebo iná forma, ukáže čas. Čo sa týka dekriminalizácie, tak si stále myslím, že celoživotne poškodiť stredoškoláka pre jednu cigaretu marihuany je problémom.

Rovnaký zdravotnícky štandard

Andrea Kalavská (40), ministerka zdravotníctva

Snažím sa dotiahnuť reformy, ktoré sme s pánom ministrom začali, aj preto som túto ponuku prijala. Ja som lekár, nikdy v živote som nemala politické ambície, ale vnímala som situáciu v zdravotníctve ako veľmi zlú. Sekcie zdravia a liekovej politiky sú pre mňa najbližšie a v tom budem pokračovať. Naším zámerom je zadefinovať štandard lekárskej starostlivosti, aby pacienti na východnom Slovensku mali taký istý štandard ako v Bratislave. Pána Ráža považujem za človeka, ktorý je múdry, pracovitý a ja si pôsobenie na ministerstve neviem bez neho predstaviť.