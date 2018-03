Jágrova sexi láska Veronika: Otvorená spoveď o dieťati!

Z najväčšej blízkosti pozoruje, ako sa Jaromír Jágr (46) bije s tým, že nemôže hrať. Je mu najväčšou oporou. "Ale sama koľkokrát neviem, čo sa mu v tej jeho hlave naháňa," priznáva láska č. 68 Veronika Kopřivová (26).

V rozhovore pre český Blesk dokonca sexi kráska začala sama od seba otvorenú debatu o potmkovi s hokejovou legendou.

"Jaromír stále vtipkuje. My si vieme zo všetkého urobiť srandu. Ale sama neviem, čo sa mu v tej jeho hlave koľkokrát naháňa," začala svoje rozprávanie Veronika.

"Možno to je dôvod, prečo s Jaromírom žijeme. Veľmi si v týchto veciach rozumieme. Mám strašne rada ezoteriku, nie každý verí na vyššie sily, energie, sebalásku ... V tomto si rozumieme. Práve včera sme sa o tom spolu bavili. Čo som mu najviac dala. Ale to si nechám pre seba. To je naša súkromná vec. Ale ľudia z nášho najbližšieho okolia to tak vidia tiež. Myslím, že sme sa hľadali práve preto, aby sme sa navzájom niektoré veci naučili," pokračuje Kopřivová.

"Ja som nikdy nebola veľmi trpezlivý človek. Vďaka nemu som ďaleko trpezlivejšia. Napríklad aj v tom, že neznášam krivdu a lož a mala som furt silnú potrebu sa obhajovať. V tomto som múdrejšia. Jaromír mi vždy hovorí, že v podstate každý človek má svoju vlastnú pravdu," dodáva Verča, ktorá sa od legendy naučila aj čo-to o hokeji.

"Chodila som sa aj skôr pozerať na extraligové zápasy môjho vtedajšieho partnera, ale nevidela som do toho toľko ako teraz. Jaromír mi hokej vysvetľuje z rôznych pohľadov, aj preto, aby som to potom napríklad mohla odovzdať nejakému potomkovi..."