Strašná smrť otca dvoch detí v nitrianskej nemocnici: Ivana († 30) bolelo ucho, zomrel!

Nepochopiteľná smrť mladého zdravého muža! Ivan († 30) sa tešil z milovanej rodinky, lásky svojej manželky a vrúcnych objatí dvoch malých dcérok.

Mali pred sebou toľko krásnych plánov a predsavzatí, no žiadny z nich sa už nepodarí naplniť. Ivan totiž zomrel po banálnej operácii ucha v nitrianskej nemocnici. Rodina sa po tragédii úplne zrútila, a keď sa ako-tak spamätala, podala niekoľko podnetov na nitriansku nemocnicu, ktorá podľa nich zlyhala na celej čiare. Milovanému otcovi, manželovi a synovi podľa nich neposkytla adekvátnu starostlivosť. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou im dal za pravdu. Polícia prípad vyšetruje ako usmrtenie.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ivan († 30) a Zuzana (32) žili šťastne 12 rokov, počas ktorých sa im narodili krásne dcérky Vivienka (5) a Nelka (6). Ivana netrápili žiadne vážne zdravotné problémy, no v roku 2015 ho akosi začalo pobolievať ucho, a tak navštívil lekára. „Tam mu povedali, že má nezhubný nádor na sluchovom nerve. Podľa lekárov to mala vyriešiť operácia, na ktorú sa rozhodne nezomiera,“ začína rozprávať užialená manželka Zuzana.

Hrozný prístup lekárov

Ivan sa rozhodol, že si nádor nechá vyoperovať. „Lekári nám povedali, že na pravé ucho nebude po zákroku počuť. Boli sme so všetkým zmierený a syn bol statočný,“ opisuje začiatok Ivanovho utrpenia jeho mama Oľga (55). Po operácii umiestnili Ivana na jednotku intenzívnej starostlivosti. Keď ho tam rodina navštívila, ostala v šoku. „Od bolesti nedokázal nič hovoriť, ani sa hýbať. Dva dni plakal, že ho strašne bolí hlava, no nikto o neho nejavil záujem. Okamžite sme aj s nevestou kontaktovali lekárov, aby s ním niečo robili,“ hovorí pomedzi slzy Ivanova mama. Odvtedy sa spustila lavína komplikácií, ktorá trvala celých 180 dní. „V hlave sa mu urobila krvná zrazenina a musel ísť na reoperáciu. Lekári nám nechceli nič povedať, vôbec sa s nami nebavili. Ich prístup bol hrozný. Boli k celej našej rodine neochotní, arogantní a necitliví. Ja som sa ako laik naučila všetko, celú anatómiu mozgu, aby som vedela, čo sa vlastne s mojím manželom deje,“ sťažuje sa utrápená vdova, ktorá bola pri milovanom manželovi spolu s jeho rodičmi dennodenne.

Infekcia

„Mixovali sme mu stravu a robili sme mu masáže, aby nemal preležaniny. Menili sme mu pľúcnu ventiláciu, polohovali,“ opisuje boj o mužov život Zuzana, ktorá má veľmi ťažké srdce na personál nemocnice. „Keď tam pískali alarmy, nikoho to nezaujímalo. Boli to strašné podmienky...“ Ivanov stav sa stále zhoršoval a zhoršoval. Rodina prestala veriť, že mu v nitrianskej nemocnici pomôžu a snažili sa ho odtiaľ dostať. „Chceli sme mu vybaviť prevoz do nemocnice v Prahe. Všetko bolo vybavené, dokonca aj poisťovňa nám vyšla v ústrety, boli ochotní všetko uhradiť. Syn tam nakoniec nemohol ísť, pretože priamo v nemocnici sa nakazil infekciou.

Hrozilo, že infekciu donesie aj do Prahy,“ hovorí zronený otec Ivan (59), ktorý prezradil, že jeho syna operovali aj priamo na jednotke intenzívnej starostlivosti. „Keď manželovi zistili hydrocefalus, tak mu potrebovali spriechodniť komory. Do hlavy mu vŕtali priamo na oddelení, kde sú baktérie a hrozila obrovská nákaza. V takom stave, v akom bol, to bol veľký hazard. Keď som sa priamo lekára pýtala, prečo ho nedajú na operačku, odpovedal, že ho nebudú prevážať na tridsať minút...“

Pochybenia nemocnice

„Môj manžel si zažil katastrofálne peklo. Neviem spočítať, koľkokrát bol na operácii a koľkokrát mu robili CT vyšetrenie. Lekári zanedbali úplne všetko a najviac podcenili pooperačnú starostlivosť,“ sťažuje sa uplakaná manželka, ktorá si po strašnom boji nakoniec manžela domov živého neodviezla. Zomrel 25. januára v roku 2016. „Každý jeden deň plačeme a plačeme. Najhoršie rozhodnutie bolo dať ho operovať dvom najväčším babrákom,“ povedala v návale hnevu Ivanova mama.

Rodina sa rozhodla sťažovať na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý po preskúmaní prípadu dospel k záveru, že liečba vo fakultnej nemocnici nebola Ivanovi poskytnutá správne. Na úmrtie mladého muža si posvieti aj polícia. „Vo veci prebieha vyšetrovanie pre prečin usmrtenia. K vyšetrovaniu bol pribratý znalecký ústav a čakáme na vypracovanie znaleckého posudku,“ uviedla policajná hovorkyňa Božena Bruchterová.

Rodina je rozhodnutá, že sa bude s nemocnicou súdiť. „Neprestaneme bojovať až dovtedy, dokiaľ nebude človek zodpovedný za smrť môjho manžela potrestaný. Všetkým nám zničili životy. Moje dcérky už nikdy nepocítia pohladenie otca, ktorého tak neskutočne milovali,“ plače Ivanova manželka Zuzana.

Nemocnica sa k tomuto smutnému prípadu úmrtia pacienta nevyjadrila.

V čom nemocnica podľa úradu pochybila

vo vedení zdravotnej dokumentácie

v zdravotnej ošetrovateľskej dokumentácii, kde sú nečitateľné zápisy

v prevencii nozokomiálnych nákaz, nakoľko príčinou nepriaznivého vývinu ochorenia pacienta bola nozokomiálna sepsa, opakované reinfekcie

Kauzy nitrianskej nemocnice

2017

Sebinka († 3) hospitalizovali pre cukrovku. Náhle sa mu zhoršil zdravotný stav a zomrel. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou skonštatoval, že nemocnica pochybila vo viacerých bodoch, za čo dostala pokutu. V tragickom prípade boli obvinené tri lekárky a dve sestry. Ministerstvo minulý piatok odvolalo z funkcie generálneho riaditeľa FN Nitra Kamila Kolejáka.

2017

Lilianke (3) nesprávne zaviedli kanylu a následne jej museli amputovať prst na rúčke.

2013

Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že prednostka novorodeneckej kliniky a námestníčka riaditeľa Alena Ďurišová urobila zásahy v zdravotnej dokumentácii novorodenca v rozpore so zákonom. Na "bielenie" upozornila detská lekárka. Ďurišová trvala na tom, že chybu

neurobila.

2007

Šimon Buch (16) po operácii nosnej prepážky upadol do bdelej kómy. Lekára, ktorý vykonal operáciu, odsúdili za ublíženie na zdraví. V roku 2012 Krajský súd v Nitre rodine priklepol odškodné takmer 500-tisíc €.