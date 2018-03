Hudobník Ondrej Kandráč je na roztrhanie: Pre prácu kašle na zdravie

Povinností sa nevzdá! Muzikanta Ondreja Kandráča (40) vystrelila jojkárska relácia Všetko, čo mám rád do výšin.

Vďaka tomu sa Kandráčovi ponuky len tak hrnú a na nedostatok práce sa rozhodne sťažovať nemôže. Hudobník však akosi zabúda na seba a svoje zdravie. Už dlhšie má totiž absolvovať zákrok, ktorý neustále odsúva.

Známeho hudobníka Kandráča v poslednom období poriadne trápia zuby. „Budú mi ťahať zub múdrosti. Je to pomerne komplikovaný zákrok,“ priznal nedávno Novému Času Kandráč.

A hoci mal operáciu už podstúpiť, opäť povedal odborníkom: „Nehnevajte sa, neprídem!“ Za všetkým je ďalší projekt, v ktorom sa Ondrej objaví už čoskoro. „Vedenie televízie ma poprosilo, či by som operáciu posunul,“ zdôveril sa obľúbený muzikant, ktorého čoskoro čakajú nové pracovné povinnosti. Práve kvôli nim to musí stihnúť do mája. Zdá sa, že Kandráč je skutočným vorkoholikom, ktorý si chce najprv splniť svoje záväzky a potom príde na rad spomínaný zákrok.