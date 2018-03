Pornoherečka, ktorá tvrdí, že sexovala s Trumpom, sa podrobila testu na detektore lži: Šokujúci výsledok!

Pornoherečka Stormy Daniels prešla v roku 2011 úspešne testom na detektore lži, ktorý potvrdil, že mala nechránený pohlavný styk s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten to opakovane poprel.

Právnici zastupujúci pornohviezdu výsledky detektora chcú použiť v súdnom spore. Výsledky detektora lži ukazujú vierohodnosť na 99 percent, pričom to je maximálny výsledok. Kópiu výsledkov má aj televízia NBC News. Sex so Stormy mal mať Trump v roku 2006, kedy sa mu ešte ani nesnívalo o tom, že raz bude stáť na čele USA ako ich líder.

"Dávno predtým, než pán Trump oznámil kandidatúru na prezidenta, slečna Cliffordová podstúpila detektor lži potvrdzujúci vzťah s pánom Trumpom. Kde sú jeho výsledky testu, ktoré by potvrdzovali opak? Až toto skončí, americký ľud bude poznať pravdu o tomto vzťahu a snahe ho zakryť," uviedol advokát Michael Avenatti zastupujúci pornoherečku, ktorej občianske meno znie Stephanie Clifford.

Stormy sa v roku 2006 usilovala o účasť v súťaži The Apprentice, ktorú Trump vymyslel a moderoval. Súlož s ním jej pritom mala zabezpečiť postup do finále. "Okolo júla 2006, mali ste vaginálnu súlož s Donaldom Trumpom? Okolo júla 2006, mali ste nechránený sex s Donaldom Trumpom? Povedal vám Donald Trump, že sa dostanete do Apprentice?" Zneli tri otázky pre Cliffordovú, na ktoré odpovedala trikrát áno a všetky tri odpovede podľa detektora boli pravdivé.

Právnici Trumpa žalujú pornoherečku v prepočte o viac ako 15,7 mil. eur. Porušila totiž zmluvu o mlčanlivosti z roku 2016, ktorú jej predložil Trump pred víťazstvom v prezidentských voľbách.