Jozef Heriban sa po rozvode nevenuje len svojej novej priateľke: Pozrite, s kým spisovateľ trávi čas

Našiel si „zábavku“! Rozvedený spisovateľ Jozef Heriban (64) trávi svoj voľný čas nielen s herečkou Vandou Turekovou (45), ale najmä so svojou vnučkou Izabellou.

Mamou sedemmesačného dievčatka je jeho mladšia dcéra Barbara Jagušák (27), ktorá si pestúnske skúsenosti svojho otca nevie vynachváliť. A keďže babka Alena Heribanová (62) má práce vyše hlavy, príležitosti opatrovať vnúča sa rád chytá jej exmanžel Jozef.

Barbara Jagušák porodila minulý rok v auguste manželovi Dodovi krásnu Izabellku. Mladá slečna rastie ako z vody a čoraz viac sa dožaduje pozornosti. Keď treba, vtedy zasiahne aj hrdý starký Jozef Heriban. „Tatino je výborná pestúnka, už má toho veľa natrénované od Emilky, takže sa priučil veľa pri staršej vnučke, no a teraz ho skúšame aj my k nám domov ‚nasáčkovať‘, aby častejšie pomáhal,“ pochválila sa Novému Času prominentným opatrovateľom Barbara.

„Vždy je veľmi rád a vždy to prijme s veľkou radosťou, že môže prísť a trošku ju postrážiť a pohrať sa,“ teší sa mladšia dcéra Heribanovcov. Jej staršia sestra Tamara je s dcérou Emíliou a manželom Braňom Šimončíkom v ďalekom Portugalsku. Toľko času, ako by chcela, netrávi s rodinkou ani Izabellkina babka Alena Heribanová.

Šéfka Slovenského inštitútu vo Viedni však vždy, keď jej to povinnosti dovolia, uteká ozlomkrky za mladými do Bratislavy a vypomáha. „Babsy“ si nesťažuje. „Je to najkrajšie obdobie môjho života. Izabellka je spavé dieťa. V noci ťaháme jedenásť hodín, no a cez deň doobeda aj poobede si pospí, vie krásne zaspať na balkóne, ako keby vedela, že potrebujem robiť, tak mi dopraje,“ teší sa mamička Jagušák. „Keď sa dobre vyspí, tak je potom aj dobrá, hravá, usmievavá a tatino veľmi rád opatruje,“ dodala.