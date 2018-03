Syn herečky Garajovej Schramekovej: O slávnu mamu sa nechce deliť

Ako na hojdačke! Herečka Lujza Garajová Schrameková (34) je v poslednom čase v kurze, keď hviezdi v seriáli Naši.

Najznámejšia seriálová mamička má doma dve deti a v súkromí tak zažíva pri riešení problémov svojich ratolestí rôzne neľahké situácie. Jej syn Viktor (9) totiž na slávnu mamu žiarli a niekedy je mu pozornosť jej fanúšikov dokonca nepríjemná. Lujza Garajová Schrameková stvárňuje v seriáli Naši postavu mamy a jej Rodinovci riešia bežné situácie, ktoré na dennom poriadku prežívajú všetci rodičia s ich potomkami. V súkromí je však jej úloha ešte ťažšia, lebo ako známa herečka sa musí pasovať aj s faktom, že ju ľudia na ulici spoznávajú.

Neraz sa jej tak stalo, že ju fanúšikovia zastavili a ako to už pri takýchto stretnutiach býva zvykom, prišlo aj na fotenie. Umelkyňa Novému Času priznala, že na svojich priaznivcov často narazí aj v spoločnosti detí Viktora a Gréty. Práve starší chlapec slávu svojej mamy pociťuje intenzívnejšie - a nie vždy sa mu to pozdáva. „Niekedy chceme ísť na zmrzlinu, chce byť len so svojou mamou a nechce, aby sa s ňou fotili iné deti. Vtedy mu to ide na nervy,“ prezradila nám Lujza.