Pár hodín po tom, ako Trump zablahoželal Putinovi, vyplávalo na povrch tajomstvo: Všetko malo byť inak!

Amerického prezidenta Donalda Trumpa v inštruktážnych materiáloch varovali, aby sa vyhol blahoželaniu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k znovuzvoleniu, ale on to predsa len urobil. V stredu to pre tlačovú agentúru AP vyhlásil vysokopostavený predstaviteľ Trumpovej administratívy.

Poradcovia začlenili do Trumpových inštruktážnych materiálov pre telefonát s Putinom, naplánovaný na utorok dopoludnia, aj pasáž so slovom "NEGRATULUJTE", dodal nemenovaný predstaviteľ. Ako prvý o tom informoval denník Washington Post. Pornoherečka, ktorá tvrdí, že sexovala s Trumpom, sa podrobila testu na detektore lži: Šokujúci výsledok! Nie je jasné, či Trump, ktorý dáva prednosť ústnym inštruktážam, čítal body k témam rozhovoru, pripravené jeho tímom pre národnú bezpečnosť pred spomínaným telefonátom. Poradca pre národnú bezpečnosť H.R. McMaster inštruoval prezidenta pred telefonátom osobne v Bielom dome. Trumpova gratulácia počas telefonátu s Putinom vyvolala ostrú kritiku členov jeho vlastnej Republikánskej strany ešte pred zverejnením správy v denníku Washington Post o tom, že poradcovia mu dali inštrukcie, aby ruskému prezidentovi nezablahoželal. Trump tiež povedal, že sa s Putinom zrejme stretne v "nie príliš vzdialenej budúcnosti", aby spolu prediskutovali preteky v zbrojení a ďalšie záležitosti. Putinovi blahoželal k víťazstvu aj Kim Čong-un: Čo povedal ruskému prezidentovi? Pozoruhodné je podľa agentúry AP aj to, o čom spolu v utorok obaja lídri počas telefonátu nediskutovali: Trump nespomenul tému zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016 ani podozrenie z účasti Ruska na nedávnej otrave bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v Británii. "Americký prezident nevedie slobodný svet tak, že blahoželá diktátorom k víťazstvu v predstieraných voľbách," uviedol republikánsky senátor za štát Arizona John McCain, ktorý predsedá senátnemu výboru pre ozbrojené sily. Republikánsky senátor Jeff Flake z Arizony, častý Trumpov kritik, označil prezidentov telefonát za "čudný". Líder senátnej väčšiny, republikán Mitch McConnell za štát Kentucky, uviedol, že Trump "môže telefonovať, komu chce", ale poznamenal, že telefonát Putinovi "by nebol v mojom rebríčku vysoko".