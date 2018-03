Úprimný futbalista Milan Škriniar: Nepovažujem sa za hviezdu!

K dokonalej senzácii mu chýbalo 38 hlasov! Milan Škriniar (23) nebezpečne atakoval pozíciu Marka Hamšíka (30) v ankete Futbalista roka.

Obranca Interu Miláno skončil nakoniec druhý a získal aj Cenu fanúšika. V reprezentácii bude dôstojným nástupcom odchádzajúceho Jána Ďuricu (36) a po boku skúseného Martina Škrtela (33) druhým pilierom defenzívy.

S mužstvom necestoval pre zranenie stehenného svalu Marek Hamšík. Slováci majú v dejisku turnaja, kde teplota atakuje 30 stupňov Celzia, za sebou dva tréningy. Tréner Ján Kozák zostavu, s akou vybehne jeho tím na ihrisko, včera neprezradil. „Spojené arabské emiráty majú veľmi dobre organizované mužstvo. Individuálne sú na dobrej úrovni, v defenzívnej činnosti idú na sto percent. Bude to náročný zápas,“ povedal Kozák. Usporiadatelia Kráľovského pohára, ktorý Slováci vyhrali v roku 2004, hlásia, že predali vyše 30-tisíc vstupeniek.

K výkonnostnému skoku mu veľmi pomohol vlaňajší prestup zo Sampdorie Janov do Interu. V tíme „nerazzurri“ sa bleskovo usadil v základnej zostave trénera Luciana Spallettiho. Až tak presvedčivo, že počas tejto sezóny ešte nechýbal na ihrisku ani minútu. „Začiatok bol hektický. Boli sme prví. Nemohli sme tvrdiť, že nechceme titul. Postupne nám však zápasy nevychádzali a ukázalo sa, že boj o Ligu majstrov bude ešte ťažký. Je tam štyri-päť uchádzačov. Verím, že to zvládneme,“ tvrdí Škriniar.

Hoci záujem top klubov o Slováka silnie, Škriniara téma prestupu netrápi. V mekke módy sa spolu s priateľkou Barborou cíti komfortne. „Taliansko je futbalová krajina. Všetci ním žijú. Aj v Miláne vedia fanúšikovia prejaviť popularitu. Nepovažujem sa za hviezdu. Napriek tomu sa mi s postupom času chodí po uliciach čoraz ťažšie. Zatiaľ však nemám problém vyfotiť sa s priaznivcami alebo prehodiť s nimi pár slov.“

Talianski „tifosi“ najskôr spochybňovali jeho príchod. Teraz si ho nevedia vynachváliť. Jeho skvelú pozičnú hru vyzdvihujú aj médiá. Prirovnávajú ho k nepriechodnej stene či stĺpu. „Nepovedal by som, že mám v Interi neotrasiteľnú pozíciu. Chcem vždy odovzdať maximum. Poteší ma, keď pomôžem mužstvu a vidí to tak aj tréner či spoluhráči. U mňa je to najmä o hlave. Vedieť sa mentálne pripraviť na každý zápas či tréning. Snažím sa vnútorne nastaviť tak, aby to bolo dobré a stále lepšie,“ zdôraznil Škriniar.