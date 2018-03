Milan Jurčina je po operácii: Z kolena mi vytiahli tri úlomky z chrupavky!

Jediný slovenský hokejista v nemeckej lige Milan Jurčina (34) zatiaľ chýba v zostave Norimbergu v play-off.

Takmer dvojmetrový obranca sa totiž v utorok podrobil operácii pravého kolena, z ktorého mu lekári vybrali tri úlomky z chrupavky. Denníku Nový Čas Jurčina prezradil, ako dlho trval zákrok a aj to, či sa ešte stihne vrátiť na ľad v tejto sezóne!

Odchovanec mikulášskeho hokeja si zranenie privodil v predposlednom zápase základnej časti. „Stalo sa to v stretnutí proti Ingolstadtu, keď mi protihráč pri mantineli spadol celou váhou na koleno,“ povedal na úvod Milan Jurčina.

„Dostával som následne do kolena injekcie, ale vôbec to nepomáhalo. Vôbec som nemohol na nohu dostúpiť, pichalo ma v kolene, takže som išiel na magnetickú rezonanciu. Tam sa zistilo, že za jabĺčkom mám tri úlomky z chrupavky. Verdikt bol jasný – operácia!“ pokračoval skúsený obranca, ktorý išiel pod nôž v utorok na norimberskej klinike. „Zákrok urobili naši kluboví lekári, trval necelú hodinku. Koleno mi vyčistili a vybrali tri úlomky. Väzy našťastie poškodené neboli,“ informuje Jurčina, ktorý je už v domácom liečení.

„Zhruba o dva týždne by som mohol byť späť v tréningovom procese. Chalanom držím palce, aby postúpili vo štvrťfinále cez Kolín, čo by znamenalo, že už nejaké semifinálové súboje by som mohol stihnúť. Ak by vypadli, tak mám samozrejme po sezóne, ale to si zatiaľ nepripúšťam,“ doplnil Jurčina, ktorý má kontrakt s nemeckým Norimbergom aj na ďalšiu sezónu.