Gymnazistky Klárku a Silviu cestou do fitka zmietlo na priechode auto: Dojímavé odkazy od spolužiakov

Dojímavé odkazy od spolužiakov a priateľov. Správa o hroznej nehode Klárky (16) a Silvie (16), ktoré v piatok večer vodička (28) zmietla na priechode pre chodcov v Bratislave, obletela gymnázium, ktoré dievčatá navštevovali.

Spolužiaci aj kamaráti sú z ich nešťastia zdrvení. Modlia sa za ne a prajú im skoré uzdravenie. Klárka (16) ostáva aj naďalej v umelom spánku, Silvia (16) je na tom o niečo lepšie.

K dopravnej nehode, pri ktorej vodička zmietla na priechode dve gymnazistky, došlo v piatok okolo šiestej večer na Miletičovej ulici. „Stalo sa to vo chvíli, keď dievčatá išli cvičiť do fitnes centra,“ prezradil Novému Času známy oboch dievčat. Krásna gymnazistka Klárka po nehode už takmer týždeň bojuje o život v umelom spánku. „Po náraze ju odhodilo tak, že narazila hlavou do stĺpa, museli ju okamžite operovať.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tento týždeň ju lekári začnú prebúdzať z umelého spánku, aby zistili následky úrazu,“ povedala Novému Času učiteľka stredoškoláčok. Silvia je na tom o niečo lepšie. „Má zlomené stavce, ale miecha našťastie nie je porušená,“ dodala pedagogička.

Klárka, buď silná!

Podľa našich informácií by mali Silviu v týchto dňoch prepustiť do domáceho liečenia. Na Gymnáziu Metodova, kde dievčatá študujú, vládne pochmúrna nálada. „Vieme, čo sa stalo a prečo dievčatá neprišli do školy. Viac informácií, žiaľ, nemáme. Žiaci to znášajú ťažko a komunikujú o tom s rodičmi, je to ešte veľmi čerstvé,“ povedala zástupkyňa riaditeľky školy Hana Kubalová.

Študenti aj učitelia dúfajú, že sa obe dievčatá čoskoro vrátia medzi nich. „Klárka, všetci v teba veríme a čakáme ťa,“ odkazujú spolužiaci. „Želám ti, aby si sa z toho rýchlo dostala, určite to zvládneš, lebo ty si silná,“ odkázala spolužiačka Karin. Polícia sa prípadom zaoberá. „V uvedenom prípade poverený príslušník PZ začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. Okolnosti a príčiny tejto dopravnej nehody sú v súčasnej dobe predmetom preverovania,“ uviedla policajná hovorkyňa Veronika Slamková.