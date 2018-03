V Banskej Bystrici už žijú Veľkou nocou: Za toto vajce vycálujete 50 eur!

Rôzne dobroty, ale aj neodmysliteľné doplnky spojené s Veľkou nocou. Na Námestí SNP v Banskej Bystrici začali tradičné veľkonočné trhy s bohatou ponukou remeselníckych výrobkov a špecialít pre labužníkov.

Stánky budú k dispozícii každý deň od 9. hod. do 19. hod. až do 28. marca. „Pre všetkých záujemcov sme pripravili aj pestrý kultúrny program. Tradičné zvykoslovné pásma viažuce sa na obdobie od fašiangov do Veľkej noci symbolizujúce koniec zimy a začiatok jari,“ uviedla Ľudmila Grausová z Oddelenia kultúry MsÚ v Banskej Bystrici.