Rašiho navrhujú za podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu: Pozná Antonina Vadalu?!

Richard Raši (Smer-SD) verí, že na poste podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu bude vedieť ponúknuť pohľad na informatizáciu z druhej strany, teda zo strany konečného prijímateľa tejto služby. Raši to uviedol po stredajšom stretnutí s prezidentom SR Adrejom Kiskom.

"Chcel by som tým, že nie som IT-čkár ani ekonóm, ani špecialista, ponúknuť pohľad strany konečného prijímateľa," konštatoval Raši. Portál slovensko.sk vyskúšal v stredu a konštatoval, že "všetko má svoje úskalie." Pôsobenie úradu podpredsedu vlády rozdelil na tri oblasti, a to oblasť eurofondov, investícií a informatizácie. Čo sa týka eurofondov, pri nich je podľa Rašiho absolútne prioritná transparentnosť a zjednodušenie procesov a tiež aj opätovné nadobudnutie dôveryhodnosti v eurofondy u verejnosti.

V oblasti investícií je podľa jeho dôležité urobiť stratégiu hlavných problémov a investičných projektov Slovenska, ktorá by prekračovala horizont jednej vlády. Bola by teda zameraná na projekty určené na desať či 15 rokov. V prípade informatizácie by chcel Raši podľa vlastných slov podporiť úrad, ktorý sa snaží, aby v tejto oblasti nastala určitá zmena myslenia. "Zmenu myslenia vidím v tom, aby sa procesy, ktoré sa dotýkajú života občanov, zmenili," priblížil. Chce nadviazať na to, čo už úrad prezentoval, teda princíp jedenkrát a dosť. Ten má občanovi pomôcť v tom, aby pri vybavovaní nemusel na rôzne úrady opakovane nosiť to isté potvrdenie. Úrady by si ho mali v systéme vyhľadať. Spomenul napríklad odpisy a výpisy z registra trestov či obchodného registra alebo z katastra.

Zároveň uviedol, že podnikateľa talianskeho pôvodu Antonina Vadalu, o ktorom písal zavraždený novinár Ján Kuciak, nepozná.dodal Raši. Na sociálnej sieti tomuto podnikateľovi podľa Rašiho poďakovali za jeho podporu v kampani administrátori jeho stránky.