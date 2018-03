Žena napísala manželovi otvorený list: Tento text by si mal prečítať každý muž

Je unavená a zúfalá. Matka dvoch detí napísala manželovi otvorený list, v ktorom ho prosí o pomoc.

Celeste Erlach je blogerka a matka dvoch detí. Svojmu manželovi adresovala cez Facebook odkaz, v ktorom ho prosí o pomoc so starostlivosťou o dve malé deti, píše independent.co.uk.

Hoci si želá, aby to zvládla sama, nedokáže to. "Drahý manžel. Potrebujem, viac tvojej pomoci. Rada by som si dopriala o pár hodín drahocenné spánku viac. Žiadam snáď veľa? Viem, že sme obaja vyrastali v rodinách, kde mali otcovia a matky jasne podelené úlohy. Naše matky boli našimi hlavnými opatrovateľkami. Otcovia boli skvelí, no vtedy sa od nich neočakávalo, že strávia značné množstvo času prebaľovaním, kŕmením a celkovou starostlivosťou o deti. Akákoľvek pomoc od manžela bola vítaná, ale nie očakávaná. Možno naše mamy trpeli v tichosti a teraz, po tridsiatich rokoch, si už nepamätajú, aké náročné to bolo.

Potrebujem viac tvojej pomoci. Spím pár hodín denne a som na smrť unavená. Potrebujem ťa, potrebujem vedieť, že si vďačný za všetko, čo robím, že si všimneš opraté oblečenie, prichystanú dobrú večeru. Nepožadujem, aby si zostal doma namiesto športovej aktivity a akceptujem, že som stále doma pripravená starať sa o naše deti. Som len človek a ak budem pokračovať v tomto tempe, zničím sa. A to by zničilo našu rodinu, pretože koniec-koncov, aj ty potrebuješ mňa," píše Celeste v príspevku, ktorý sa stal virálom.