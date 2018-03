Lenku zaujali hudobníci v električke, až neskôr si všimla, s kým cestuje: Veď to je...!

Bratislava hrá hudbou. Začal sa festival Bach in the subways a na obyvateľov mesta aj turistov čaká mnoho prekvapení.

Ľudia, ktorí o tomto zaujímavom projekte netušia, ostanú poriadne zarazení, keď nastúpia do električky, kde na nich hudobníci spustia Bachove melódie. Rovnako sa prekvapila Lenka, ktorá nám do redakcie poslala príjemné video.

Lenka nastúpila do električky v Bratislave. Hudobníci tam už boli rozohratí, no okrem nich, tam na našu čitateľku čakalo ešte niečo navyše. Jej pozorné oko zablúdilo naľavo od hudobníkov, kde stál zamaskovaný muž v čiapke a slnečných okuliaroch. Až neskôr v ňom rozoznala Jara Slávika.

A to stále nebolo všetko! Pred Slávikom stál mladík, ktorého zakrývala nápadná chlpatá kapucňa. Ten si hudobníkov kameroval. Keď sa pootočil, Lenka zistila, že je to mladý herec a režisér Michal Nemtuda. To teda bola celebritná jazda!