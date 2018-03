Gáboríkov kapitán prišiel tragicky o dieťa: Keď uvidíte, ako sa Karlsson na syna tešil, neubránite sa slzám

Tím Ottawa Senators v utorok informoval, že kapitán Erik Karlsson vynechá večerný zápas proti Floride Panthers. Dôvodom bola smrť nenarodeného syna, ktorá zasiahla celé mužstvo.

Jednoznačne najobľúbenejší hokejista v Ottawe a zároveň kapitán miestnych Senátorov iba v novembri oznámil vytúžený prírastok do rodiny, a to vcelku originálnym spôsobom... Deň po manželkiných narodeninách dvojica pridala na Instagram fotografiu, na ktorej 27-ročný obranca pózuje v šiltovke s nápisom Dad (otecko, pozn. redakcie), zatiaľ čo Melinda do objektívu ukazuje sonografický snímok nenarodeného dieťatka.

V decembri zverejnená momentka zachytáva radostný výskok obrancu, po zistení, že bude otcom chlapčeka.

You my boy blue.!! Príspevok, ktorý zdieľa Erik Karlsson (@erikkarlsson65), 18 Dec 2017 o 6:06 PST

Odkedy miláčik ottawského publika zistil, že bude otec, sociálne siete doslova zaplavil svojou radosťou. Vo februári tohto roka zverejnil Karlsson ďalšiu fotografiu, na ktorej drží manželku za bruško. V popise k fotke stálo: "Ja a moja malá rodinka".

2017 was the last year it was just the 2 of us. Can’t wait for our new chapter in life. Príspevok, ktorý zdieľa Erik Karlsson (@erikkarlsson65), 1 Jan 2018 o 8:56 PST

Nehľadiac na rodinnú tragédiu, pre Erika to bol už aj tak mimoriadne ťažký rok. Ottawe, ktorej súčasťou je odnedávna aj Slovák Marián Gáborík, sa absolútne bodovo nedarí a potáca sa na dne tabuľky. Kapitána tímu sprevádzali od počiatku sezóny zdravotné problémy. Švédsky hokejista pôsobí v NHL deviatu sezónu, dvakrát získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu ligy (2012 a 2015).

"Všetci sme smutní, je to strašná správa. Súcitíme s Erikom, jeho manželkou a rodinou. Celkovo to je pre nás ťažký rok, ale toto je osobná zdrvujúca strata," citovala trénera Guya Bouchera oficiálna stránka zámorskej súťaže.