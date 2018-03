Matka († 41) chcela stlmiť bolesť, to sa jej vypomstilo: Osudný omyl ju stál život

Osudný omyl! Matka si chcela uľaviť od bolesti, to ju stálo život.

Britka Krista Schofield († 41) spadla z bežeckého pásu. Matka dvoch synov sa chcela bolesti rýchlo zbaviť. Rozhodla sa dať si morfín. Ten užíval jej ťažko chorý manžel Matthew, ktorý bojuje s rakovinou. Krista ani netušila, akej osudnej chyby sa dopustila.

Nehybné telo manželky našiel jej chorý manžel. Krista ležala bez známok života na posteli. „Odkedy Krista zomrela je to skutočná nočná mora. Kristina smrť spôsobila rozpad rodinného zázemia a neviem, ako sa s tým vyrovnať. Bola fit, zdravá a šťastná osoba,“ cituje denník Metro zroneného manžela.

Polícia okolnosti Kristinej smrti vyšetrovali. Existovalo podozrenie, že si žena mohla dobrovoľne vziať života. Napokon vyšetrovatelia prišli k záveru, že išlo o tragický omyl. „Podľa môjho názoru si vzala lieky, ktoré pri nej boli a myslela si, že jej to stlmí bolesť. Áno, mala problémy, ale nič nenasvedčovalo tomu, že by si chcela vziať život. Povedal som to už viackrát – pacientom s rakovinou sa predpisuje morfín, lebo potrebujú stále viac a viac tlmiť bolesti. A ľudia si myslia, že keď si vezmú tiež, pomôže im to. Ale ľuďom, ktorý ho nemajú predpísaný, môžu užiť len veľmi malé množstvo,“ uzavrel na súde koroner John Pollard.