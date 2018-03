Mjanmarský prezident sa vzdal svojej funkcie: Chce si odpočinúť od práce

Mjanmarský prezident Tchin Ťjo sa v stredu vzdal svojej funkcie. Ako dôvod v príspevku na sociálnej sieti Facebook uviedol, že si chce odpočinúť od práce.

V súlade s mjanmarskou ústavou z roku 2008 bude už do siedmich dní známy jeho nástupca v úrade, informovala agentúra DPA. Podľa denníka The Myanmar Times sa v ostatnom čase špekulovalo o zdraví 71-ročného prezidenta, jeho kancelária sa však k takýmto tvrdeniam nevyjadrila. Pokým o novej hlave štátu nerozhodne parlament, Tchin Ťjoa by mal v úrade nahradiť doterajší viceprezident.

Tchin Ťjo sa stal prezidentom v marci 2016. Na tento post ho navrhla strana niekdajšej opozičnej vodkyne a laureátky Nobelovej ceny za mier Aun Schan Su Ťij Národná liga za demokraciu (NLD), ktorá zvíťazila v parlamentných voľbách z roku 2015 a získala jasnú väčšinu hlasov v oboch komorách snemovne, čo odráža veľkú podporu verejnosti, ktorú si Su Ťij získala počas desaťročí boja za demokraciu.

Samotná Su Ťij sa o funkciu prezidentky nemohla uchádzať. Bránila jej v tom mjanmarská ústava, podľa ktorej nemôže byť hlavou štátu osoba, ktorej bezprostrední rodinní príslušníci majú cudzie štátne občianstvo. Vytvorili však pre ňu osobitnú funkciu štátnej poradkyne, z ktorej ovplyvňuje fungovanie vlády.