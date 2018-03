Poprad podal sťažnosť na Trenčín: V play-off Tipsport ligy to vrie!

Vedenie tipsportligového hokejového klubu HK Poprad podalo oficiálny protest na HK Dukla Trenčín za nezvládnutie usporiadateľských služieb v záveroch prvých dvoch zápasov štvrťfinále play off. Pre klubový web to povedal riaditeľ HK Ľudovít Jurinyi.

"Nemôže sa stávať, že nie je zabezpečený poriadok a bezpečnosť našich hráčov, fanúšikov a všetkých ľudí, ktorí sú na štadióne u súpera. Nehovoriac o tom, že na hráčsku lavicu a ľadovú plochu boli z tribún hodené rôzny predmety od mincí, zapaľovačov až po poháre s pivom. Stáva sa to opakovane počas sezóny," povedal Jurinyi, ktorý si myslí, že podobné situácie treba eliminovať. "Mali by byť za to udelené tresty. Taktiež sa nemôže stávať, že po ukončení zápasu, keď sa naši hráči idú poďakovať fanúšikom, príde hráč hostí Deveaux a krosčekuje nášho hráča. Hráči aj tréneri by si mali uvedomiť, že všetko by sa malo odohrávať počas 60-tich minút v rámci fair play," dodal.

Na ľade sa iskrilo aj medzi hráčmi. "Ak majú hráči medzi sebou problém, tak nech si to vyriešia počas zápasu, zhodia rukavice, ale nie v konkrétnom prípade Mikula udrel hokejkou hráča do oblasti hlavy a zbabelo utiekol. Taktiež vyhadzovanie prilby na tribúnu. Ak sa chceme posunúť vpred, musíme tieto veci eliminovať a posúvať našu súťaž vyššie. Teší ma návštevnosť, takmer plná hala, ale musíme sa naučiť zvládať emócie. A ak to nevieme my, tak na to je tam usporiadateľská a bezpečnostná služba, ktorá to má zabezpečiť," dodal riaditeľ "kamzíkov". Trenčín po dvoch domácich víťazstvách vedie 2:0, séria pokračuje v stredu a vo štvrtok pod Tatrami.