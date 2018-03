Prejde Pellegrinimu druhý pokus na zostavenie vlády? Kiskove slová sú nekompromisné!

Stalo sa niečo, čo Slovensko doteraz nezažilo. Prezident Andrej Kiska (55) využil svoje právomoci a odmietol zoznam ministrov, ktorý mu ponúkol poverený predseda vlády Peter Pellegrini (42).

Jednoznačne poukázal na to, že takejto zostave by spoločnosť nedôverovala a počas ich vládnutia by neustávali otázky okolo nezávislého vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27). Za najväčší problém považovali v paláci ministra vnútra Jozefa Ráža, ktorého Smer promp­tne vymenil a navrhol doterajšieho šéfa zdravotníctva Tomáša Druckera (39).

Kiska najskôr povedal Pellegrinimu, že má problém s jeho prvou zostavou, ktorú tvoril aj so šéfom Smeru Robertom Ficom. „Oznámil som mu, že v zložení, ktoré mi navrhol, vládu nevymenujem,“ povedal prezident s tým, že uviedol aj konkrétne výhrady. Pellegrinimu sa Kiska zároveň poďakoval za vecný a konštruktívny prístup. „Je to vítaná zmena,“ rypol si do predchádzajúceho premiéra Kiska. Prezident tvrdí, že nová vláda musí upokojovať atmosféru v spoločnosti. „Predovšetkým osoba ministra či ministerky vnútra,“ konkretizoval Kiska.

Podľa neho musí nový človek presvedčiť, že dokáže zabezpečiť nezávislé vyšetrovanie vraždy a podozrení z pôsobenia organizovaného zločinu.Posledné, čo dnes potrebujeme, sú ďalšie nekonečné diskusie a podozrenia o tom, kto bol s kým na motorkách a oslavách narodenín alebo ďalšie špekulácie o personálnych prepojeniach. Ako hlava štátu to nepripustím, toto nie je cesta k obnoveniu dôvery,“ uza­vrel Kiska. Narážal na prepojenia navrhnutého ministra vnútra Jozefa Ráža s odchádzajúcim Robertom Kaliňákom, ktorému bol na oslave narodenín.

Rýchla zmena

Krátko po oznámení z paláca sa zišla koaličná rada, o ktorej výsledku informoval Pellegrini podvečer. Oproti dovtedajšej zostave nastali zmeny v dvoch rezortoch - kritizovanom ministerstve vnútra a zdravotníctva. Práve z toho sa má presunúť Tomáš Drucker, ktorý ešte v pondelok pozíciu na vnútre odmietal a, naopak, odporúčal pôvodného nominanta Ráža. „Neprijal som, pretože by som sa necítil korektne k zdravotníctvu. Považujem za korektné zostať a dokončiť, čo som začal,“ napísal Drucker.

Včera už tvrdil, že si to poriadne rozmyslel. „Urobil som tak v záujme zachovania štandardného ústavného a demokratického fungovania krajiny, a to predovšetkým s cieľom pokúsiť sa upokojiť situáciu,“ vysvetlil Drucker. Na jeho post šéfa zdravotníctva zasadne Druckerova tajomníčka Andrea Kálavská. „Na ostatných pozíciách k zmene nedôjde,“ dodal Pellegrini s tým, že Kiskovi už nič nebráni „splniť si svoju ústavnú povinnosť, vymenovať vládu“.

Pellegrini tvrdí, že nechce kritizovať krok prezidenta, ale budú sa mu venovať ešte viacerí odborníci na ústavné právo aj vzhľadom na to, „aby nenastal precedens do budúcnosti“. Mená nových ministrov doručia Kiskovi už dnes. „Nemôžeme si dovoliť niekoľko mesiacov bez legitímnej vlády. Návrh pre neho nebude žiadnym prekvapením. Aby nemal dôvod pochybovať o vhodnosti niektorých kandidátov,“ zakončil Pellegrini. Je otázne, či Kiskovi budú stačiť tieto úpravy, keďže podľa našich informácií mal problém s viacerými menami v pôvodnej vládnej zostave.

Partneri Smeru v Moste či SNS sa k včerajšiemu kroku Kisku veľmi nevyjadrovali. „Zatiaľ nevidíme dôvod na predčasné voľby, keďže 79 poslancov NR SR jasne vyjadrilo podporu novej vláde. My nie sme z Marsu, žijeme v realite. Vy si myslíte, že prezident nám zavolal a povedal, kto je problém? Nie,“ hovoril Béla Bugár. Andrej Danko len odkázal, že svoje stanovisko povie neskôr.

Prezidentovo rozhodnutie kvitovali opozičné strany. „Je to výnimočné rozhodnutie vo výnimočnej situácii. Jediným poctivým riešením sú voľby. Aj oni by si mohli povedať, že radšej koniec s hrôzou ako hrôza bez konca,“ povedal šéf SaS Richard Sulík.

Kiska sa postavil na stranu protestujúcich

Michal Vašečka, sociológ

Slovensko je polarizovaná krajina a na jednej strane jedna časť spoločnosti to bude vnímať tak, že prezident Kiska sa postavil na stranu občanov, ktorí dali najavo svoju zásadnú nespokojnosť s tým, ako je štát riadený. Menšia časť, avšak nie nevýznamná, bude hovoriť, že prezident Kiska sa priklonil na stranu opozície a že začal politikárčiť. Kiska však neporušil ústavu a Slovensko sa nemení na prezidentskú demokraciu. Prezident dal najavo, že v tejto situácii chce byť silný prezident a že mieni predísť závažným dosahom toho, ak by pokračoval tzv. business as usual, teda že sa vytvorí vláda, ktorá by pokračovala v tom, čo bolo, možno s malými marketingovými úpravami.

Navrhovaní ministri

Tomáš Drucker (39) - šéf rezortu vnútra

Otvoriť galériu Tomáš Drucker (39). Zdroj: anc Doterajší minister zdravotníctva nastúpil po voľbách ako nominant Smeru, ale je nestraník. Vyštudoval na právnickej a materiálovotechnologicej fakulte. Pôsobil ako manažér vo Vojenskom opravárenskom podniku Nováky, ale aj ako krízový manažér a riaditeľ Slovenskej pošty. S touto vizitkou nastúpil aj do rezortu zdravotníctva. Jeden z jeho najväčších aktuálnych projektov bolo oddlžovanie štátnych nemocníc.

Andrea Kalavská (40) - šéfka rezortu zdravotníctva