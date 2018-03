Toxickí Pellegriniho ministri podľa hlavy štátu: Kto prekážal Kiskovi?!

Prezident Andrej Kiska (55) ukázal, že nevymenuje len tak kohokoľvek koho mu vládna koalícia navrhne.

Rázne sa rozhodol, že s menoslovom, ktorý priniesol Peter Pellegrini (42), ako nádejný nový premiér, nepochodí. „Pelleho“ tak poslal späť do sídla Smeru. A už dnes ide Pellegrini skladať reparát a prezidentovi dá nový zoznam, kde Jozefa Ráža ml. nahradí Tomáš Drucker. No Kiska mohol mať problém aj s inými menami. Kto ešte mohol hlave štátu prekážať?

Kaliho človek

Jozef Ráž (38), minister vnútra

Otvoriť galériu Jozef Ráž (38), minister vnútra. Zdroj: TASR Jeho meno ako náhrada za Roberta Kaliňáka (46) sa objavilo ako blesk z čistého neba. Ráž pracoval na ministerstve obrany ešte u Martina Fedora, neskôr prešiel do Poštovej banky, kde sa zoznámil s aktuálnym ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom (39). Práve on dotiahol Ráža do svojho rezortu. Doteraz o ňom bolo známe najmä to, že je synom speváka kapely Elán. Peter Pellegrini (42) povedal, že prvou voľbou na ministra vnútra bol Drucker, no ten to odmietol a ukázal na Ráža. Pellegrini následne zdôraznil, že Ráža vybrali preto, že nie je smerák, ale nestraník, aby sa mohla spoločnosť upokojiť. Podľa zverejnených informácií je však pravda niekde inde. Ráž bol na Kaliňákovej oslave 40. narodenín. Rovnako mal mať aj blízko k vplyvnému bratislavskému smerákovi, exministrovi obrany Martinovi Glváčovi. Ráž zareagoval slovami, že rozhodnutie Kisku rešpektuje.

NeČistý Richter

Ján Richter (61), minister práce

Otvoriť galériu Ján Richter (61), minister práce. Zdroj: anc Richter je silne kritizovaným ministrom práce. V kuloároch sa šepkalo, že aj on má byť súčasťou rekonštrukcie vlády. Richter musel čeliť tvrdej kritike politikov aj odborníkov za kauzu Čistý deň, keď v resocializačnom zariadení malo dochádzať k zneužívaniu chovankýň. Celú kauzu začal prípad Natálie, ktorú mali zneužiť v jej 14 rokoch. Richtera obviňovali, že zámerne kryl majiteľov zariadenia a až do posledného konca predlžoval odobranie akreditácie. Pochybnosti vyvolali aj jeho expresné získanie titulu doktora práv, či čudná dopravná nehoda pri Galante, pri ktorej mu v saku údajne našli niekoľko tisíc eur, kondómy a viagru.

Košická chobotnica

Richard Raši (46), vicepremiér pre investície

Otvoriť galériu Richard Raši (46), vicepremiér pre investície. Zdroj: anc Ešte pred niekoľkými mesiacmi bol nádejnou omladinou Smeru. Avšak po šokujúcej prehre v jesenných voľbách do košickej župy sa zdalo, že v politickej kariére končí. Teraz sa Robert Fico (53) rozhodol a nechal si v predsedníctve strany odobriť to, aby sa stal Raši Pellegriniho náhradníkom na poste vicepremiéra pre investície. Viacerým odborníkom prekážalo, že Raši sa tejto oblasti nikdy nevenoval a je roky spájaný s expredsedom parlamentu Pavlom Paškom a tzv. košickou chobotnicou, ktorá sa mala priživovať na zákazkách v zdravotníctve. Paškovi zlomila politický krk práve kauza predraženého CT, porúčala sa aj ministerka Zuzana Zvolenská.

Napojenie na Vadalu?

Peter Gajdoš (58), minister obrany