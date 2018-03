Sekera burcuje všetkých Slovákov: Srdcervúci odkaz, ktorý vami pohne!

Slovenský hokejový reprezentant vyzýva všetkých Slovákov!

Známy obranca Andrej Sekera, ktorý si oblieka dres Edmontonu Oilers, svojím príspevkom na známej sociálnej sieti dokázal, že mu udalosti, ktoré sa v posledných dňoch na Slovensku dejú, nie sú ukradnuté. Obyvateľom Slovenskej republiky posiela srdcervúci odkaz.

"Ahojte, priatelia, vždy som veľmi rád reprezentoval našu krajinu vo svete a vždy ju veľmi rád reprezentovať aj budem. Chcem ale reprezentovať SLUŠNÉ SLOVENSKO. Nemôžem v piatok prísť spolu s vami ukázať, ako veľmi mi na našej krajine záleží, preto vás chcem všetkých poprosiť... Choďte tento piatok o 17. hod do Bratislavy alebo do iných slovenských miest a buďme všetci spoločne za SLUŠNÉ SLOVENSKO.

Naša krásna krajina si to zaslúži!" napísal rozhorčený Andrej.