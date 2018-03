Prezident sa zahráva s ohňom, osud Slovenska je nejasný: Päť scenárov vývoja krízy!

Čo bude ďalej? To sa pýtajú mnohí Slováci po tom, čo sa prezident Kiska (55) zaťal a odmietol vymenovať novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter Pellegrini (42).

V súčasnej chaotickej politickej situácii Slovensko ešte nebolo, preto sa aj ústavní právnici sporia o to, ako sa bude ďalej postupovať. Otázne tiež je, či sa dosluhujúci premiér Robert Fico (53) neotočí a po Kiskovom ultimáte nebude postupovať inak ako doteraz. Na stole je rovno niekoľko možností, ktoré najvyšší činitelia v štáte v súčasnosti zvažujú. Nový Čas sa s analytikmi pozrel na tie najpravdepodobnejšie scenáre, ako sa dá v blízkom čase dostať z tejto krízy von.

1. Prijme návrh Petra Pellegriniho

Prezident Andrej Kiska môže prijať Pellegriniho pozmenený návrh kabinetu a vymenovať novú vládu. K tomu by malo dôjsť najneskôr do piatka tohto týždňa, keď má Úrad vlády od Kisku ultimátum. V tomto prípade by prezident, po vymenovaní Pellegriniho za nového premiéra stratil väčšinu právomocí, ktoré mu ústava dáva v súčasnosti a už by nemohol zasahovať do ďalšieho zloženia kabinetu.

Čo sa stane, keď Kiska Pellegriniho vládu znova odmietne:

2. Zostavením vlády poverí niekoho iného

Prezident poverí zostavením vlády niekoho iného, avšak nová vláda musí byť odobrená schválením programového vyhlásenia vlády v parlamente. Na to potrebuje 76 hlasov prítomných poslancov, ktoré vie dať v súčasnosti dokopy len vládna koalícia v zložení Smer - SNS - Most.

3. Predčasné voľby

Ak parlament do šiestich mesiacov neschváli programové vyhlásenie vlády, prezident parlament rozpustí a budú predčasné voľby. Rovnako tak môže Kiska postupovať v tom prípade ak nebude funkčný parlament aspoň tri mesiace, čiže nenájde sa 76 poslancov, ktorí v ňom budú sedieť.

4. Úradnícka vláda

Rozhodujúce slovo má v tom prípade prezident. Ten poverí jedného z nezávislých odborníkov, aby zostaví úradníckú vládu. Tá však tiež musí získať podporu 76 hlasov v parlamente a môže dovládnuť do volieb. Ak nezíska potrebných 76 poslancov do pol roka prezident vyhlási predčasné voľby.

5. Obrátia sa na Ústavný súd

Ak prezident opätovne odmietne návrh kabinetu, koalícia sa môže obrátiť na Ústavný súd a požiadať ho, aby vyložil Ústavu SR. Takáto situácia nastala aj vtedy, keď prezident Kováč odmietol vymenovať Ivana Lexu za ministra.

Prezident prekročil medze

Eduard Bárány, ústavný právnik a poradca Fica

Pán prezident Kiska sa týmto svojím krokom ocitá už mimo ústavy. Článok 111 mu ukladá povinnosť menovať toho, koho mu navrhne rezignovaný premiér. Pán prezident nezodpovedá za zloženie vlády. A on nepotrebuje ku svojmu pôsobeniu dôveru prezidenta, ale dôveru parlamentu. Keď si aj spomenieme na predchádzajúce roky, ani pri natvrdšej kritike niektorých členov vlády, nikdy sa nekritizoval prezident za to, že menoval takúto osobu, táto kritika sa vždy správne obmedzovala na predsedu vlády.

Tu sa ukáže Pellegriniho autonómnosť

Ján Baránek, politológ

Otvoriť galériu Politický analytik Ján Baránek. Zdroj: anc

Rátal som s tým, že návrh nepríjme kvôli nominácii na post ministra vnútra. Pokiaľ ide o to, či bude Pellegrini do piatku prezidentovi schopný priniesť zoznam kandidátov, ktorý obstojí, tak to je úloha, ktorú musí zvládnuť. Tu sa ukáže, nakoľko bude schopný byť nezávislým premiérom. Existujú totiž silné podozrenia, že bude len bábkou Roberta Fica. Pokiaľ bude chcieť ukázať svoju autonómnosť, tak také meno donesie. Na mieste je však aj druhá otázka, a to, či vôbec prezident chce, aby tu vláda bola ešte dva roky a či to nehrá na predčasné voľby.