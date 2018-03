Posledného nosorožca museli navždy uspať: Aj týmto zvieratám hrozí vyhynutie

Svet opustil posledný žijúci samec ohrozeného druhu nosorožca. Sudán mal 45 rokov, čo sa rovná ľudskému veku 90 rokov.

Pre vážne zdravotné problémy súvisiace so starobou ho museli utratiť.

Posledný samec vzácneho nosorožca severného bieleho uhynul v rezervácii Ol Pejeta. Sudána museli utratiť po tom, čo sa jeho zdravotný stav rapídne zhoršil. Od minulého roka ho trápila infekcia v nohe. Vzhľadom na vysoký vek bol pod drobnohľadom veterinárov. Dochádzalo u neho k degeneratívnej zmene svalov a kostí, kvôli ktorým sa posledné hodiny nevedel ani postaviť.

Druh nosorožca severného bieleho označujú tiež ako nosorožca tuponosého severného. Vo voľnej prírode ho považujú za vyhynutého. Na svete sú už len posledné dve samice tohto druhu. Tie patria českej zoo Dvůr Králové. Do Kene ich spolu so Sudánom previezli v nádeji na ich rozmnoženie. Jedinou nádejou je teraz umelá reprodukcia. Vedci chcú na to využiť aj spermie, ktoré odobrali práve Sudánovi.

Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) v roku 1960 žilo na Zemi viac než 2 000 kusov tohto druhu nosorožca. V roku 1980 žilo pre útok pytliakov už len 15 kusov. Aby chránili Sudána, odstránili mu jeho roh a dokonca ho strážila armáda s vrtuľníkmi. Na svete je celý rad druhov, ktorým tiež hrozí vyhynutie nielen pre pytliakov, ale aj kvôli klimatickým zmenám.

