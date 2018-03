Herečka zo Sexu v meste ide do politiky: Chce byť guvernérkou

Herečka, ktorá stvárňovala právničku Mirandu Hobbsovú z kultového seriálu Sex v meste, sa rozhodla pre politickú kariéru.

Chce sa uchádzať o guvernérske kreslo štátu New York. Prostredníctvom sociálnej siete Twitter to oznámila svojim fanúšikom. „Milujem New York a dnes oznamujem svoju kandidatúru na guvernérku,“ napísala. Trojnásobná mamička, ktorá sa už dlhšie otvorene hlási k homosexualite, uverejnila aj krátke video, v ktorom hovorí o detstve v New Yorku.

Po 18 minútach od jeho uverejnenia sa stala jej kandidatúra najväčšou témou na Twitteri. „Niečo sa musí zmeniť. Chceme, aby naša vláda opäť pracovala,“ vyjadrila sa vo videu. V septembri sa má postaviť súčasnému guvernérovi, ktorým je Andrew Cuomo. Podľa prieskumov by Cuomo získal aktuálne 66 %, zatiaľ čo Cynthia Nixon len 19 %.