Transplantácie sa robia na Slovensku už 20 rokov: Kardiochirurg Fischer prezradil, ako vyzerala prvá operácia

Zachránili množstvo životov! Slovenská kardiochirurgia oslavuje 20. výročie prvej úspešnej transplantácie srdca v dejinách samostatného Slovenska.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Bratislavský Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v noci z 20. na 21. marca 1998 zachránil život vtedy 58-ročnému Štefanovi. Po úspešnom zákroku tímu pod vedením profesora Viliama Fischera žil s transplantovaným srdcom 9,5 roka. Odvtedy už úspešne operovali vyše 300 pacientov. Aké sú osudy ďalších ľudí, ktorým srdce od darcu zachránilo život a čo skomplikovalo prvú operáciu?

Zvládnem aj túru v Tatrách

Michaela Hatalová (32), Bratislava

Otvoriť galériu Michaela Hatalová (32), Bratislava. Zdroj: PM, anc

Michaela podstúpila náročný zákrok ešte ako 10-ročná. „Srdce mi zlyhalo dva razy - keď som mala pol roka a potom v desiatich. Vypýtala som sa domov zo školy, lebo som sa cítila zle. Bežne desaťminútová cesta mi však trvala dve hodiny. Na vyšetreniach zistili, že mám také hodnoty srdca, až sa čudovali, že vôbec žijem," vysvetľuje. Dievčine najskôr naštartovali srdce liekmi, neskôr ju však previezli do Brna, kde sa po 6 týždňoch dočkala nového srdiečka. Dnes konštatuje, že sa cíti skvelo a neobmedzuje sa. „Minulý rok som bola na 9-hodinovej túre v Tatrách. Všetko závisí od človeka a jeho nastavenia," vraví.

Videl som vyrastať svoje deti

Vladimír Ivan (52), Zvolen

Otvoriť galériu Vladimír Ivan (52), Zvolen. Zdroj: PM, anc

Vladimírovi novým srdcom zachránili život pred 10 rokmi. „Bol som vo veľmi vážnom stave. Nevedel som sa ani hýbať a chodiť, dusil som sa aj na posteli. Ani som nerozmýšľal, či sa dám alebo nedám operovať. Ak som chcel ešte žiť, bolo to jediné východisko. Srdiečko mi pred operáciou pracovalo na 12 percent," opisuje desivé chvíle. Lekárom je za záchranu veľmi vďačný. „Mal som vtedy ešte malé deti, vďaka operácii som ich videl vyrastať. Uviedol som ich do života a dúfam, že sa dožijem aj nejakých vnúčat," dodáva.

Vedieme aktívny život

Vlasta Pagáčová

Otvoriť galériu Vlasta Pagáčová. Zdroj: PM, anc

Predsedníčka občianskeho združenia Dar života je taktiež po transplantácii. „Srdce mi zlyhalo nečakane pred 10 rokmi za plného zdravia. Po transplantácii som sa cítila ako znovu narodená, mala som pocit eufórie. Bola som nesmierne šťastná, že žijem," vysvetľuje. Dnes má srdce zdravé, musí sa však vyvarovať infekčnému prostrediu. „Celoživotne totiž užívame lieky na potlačenie imunity. Sú to určité obmedzenia, ktorých nie je veľa. Napríklad nemôžeme jesť niektoré potraviny. Inak však ľudia po transplantácii bežne športujú či cestujú," dodala.

Zachránili mňa aj synčeka

Jarmila Szabová (34), Bratislava

Otvoriť galériu Jarmila (34) je lekárom za záchranu seba i synčeka Martinka veľmi vďačná. Zdroj: PM, anc

Mladú mamičku operovali pred dvoma rokmi a úspešnou transplantáciou zachránili nie jeden, ale hneď dva životy. „Srdiečko mi zlyhalo počas druhého tehotenstva. Dlhšie som však mala zdravotné ťažkosti," začína svoje rozprávanie mama malého synčeka. Lekári robili aj nemožné, aby obaja prežili. Martinko sa napokon narodil o dva mesiace skôr cisárskym rezom a lekári následne mohli jeho maminu operovať. Zákrok bol úspešný. „Najhoršie však bolo, že som malého asi 2 mesiace nevidela. Ukázali mi ho len jedenkrát," prezrádza Jarmila s tým, že začiatky po operácii boli veľmi ťažké. „Domov som išla na vozíku, museli mi pomáhaťi. Potom som sa postupne začala hýbať s pomocou chodidla. Teraz má Martinko 2 roky a tri mesiace a je zdravý. Veľmi sa teším z toho, že nás oboch zachránili," dodáva Jarmila.

Prvú operáciu nám skomplikovala natrhnutá aorta

Kardiochirurg Viliam Fischer

Otvoriť galériu Viliam Fischer. Zdroj: anc

Ako si spomínate na prvú transplantáciu srdca na Slovensku?

Išlo o muža z Jura nad Hronom, ktorý už mal, obrazne povedané, srdce na jazyku. Transplantačnú skupinu viedol pán profesor Fabián a kardiochirurgickú časť som viedol ja. Profesor prišiel z Prahy, kde transplantácie dlhšie fungovali a od neho sme prebrali postupy. Okrem toho som sa chodil učiť do Viedne. Pred prvou slovenskou operáciou som videl asi 10 - 12 transplantácií. Najskôr som sa len prizeral, neskôr aj asistoval.

Vyskytol sa počas operácie nejaký problém?

Komplikácia bola, že na 2-3 cm nám svorka natrhla aortu, teda časť steny, čo znamenalo hodinu operácie navyše. V prvom momente ma oblial pot, rýchlo som dal dve záplaty a modlil sa, aby to neprasklo. Takže nebola to jednoduchá operácia, aorta nám riadne skomplikovala situáciu. Prvé chvíle to bolo napätie, chvenie, ale vedel som, že som pripravený doviesť transplantáciu do úspešného konca.

Koľko to celé trvalo?

Celá operácia trvala 5-6 hodín. Najhorších bolo 5 minút, keď som musel vyriešiť spomínaný problém s aortou. Tam boli nervy. Tŕpli sme aj hodiny po operácii, keď existovalo teoreticky niekoľko možností, že sa srdce môže zastaviť, alebo dôjde ku krvácaniu z rôznych častí, ktoré sme šili. S plynúcimi polhodinami sme videli, že pacient má normálny tlak a celý tím bol veľmi šťastný.

Operácie srdca na Slovensku

Prvá transplantácia

Uskutočnila sa v noci z 20. na 21. marca 1998, pričom šlo o prvý zákrok v histórii samostatného Slovenska.

Prvý pacient

Štefan Petrík žil po zákroku 9,5 roka, pričom nezomrel na srdcové ochorenie.

Jediní svojho druhu

Na Slovensku vykonáva zákrok iba Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave.

311 operácií

Toľko úspešných transplantácií na Slovensku doposiaľ lekári vykonali. V 299 prípadoch šlo o dospelých a v 12 prípadoch o detí.

Dĺžka zákroku

Samotný zákrok trvá 3 až 5 hodín.

Čakacia listina

51 pacientov bolo ku koncu roka 2017 v očakávaní transplantácie, za minulý rok bolo ohlásených 36 potenciálnych darcov.

Ročná bilancia

Počas jedného roka u nás vykonajú 4 až 5 zákrokov.

Kedykoľvek k dispozícii

24 hodín po celý rok je špecializovaný tím pripravený vykonať operáciu a zachrániť život.