Novinka v akvaparku vo Vyhniach: Pribudne bazén a tobogan

Vo Vodnom raji vo Vyhniach (okr. Žiar nad Hronom) by chceli už v tomto roku začať s výstavbou novej bazénovej haly.

Mali by v nej pribudnúť bazény, oddychová zóna či tobogan. Investícia by nemala prekročiť 1,5 milióna eur. Akvapark je otvorený celoročne, jeho vnútorné priestory sú však pre veľký záujem verejnosti nedostatočné. Riešením by preto mala byť práve nová bazénová hala.

„Pôjde o halu s rozmermi 30 x 16 metrov, ktorá vyrastie priamo v areáli Vodného raja,“ uviedol starosta Vyhní Vladimír Bevelaqua s tým, že turisti sa sťažujú na stiesnené priestory. V súčasnosti majú kapacitu 80 miest a pribudne ďalších zhruba 130 miest.

V podzemí bude bazén, 20 metrov dlhá prechodová chodba a sedavý bazén, pričom pô­jde o starú pôvodnú nádrž, ktorá slúžila v starých kúpeľoch ako zberná nádrž na vodu. „Ak sa podarí doladiť a dotiahnuť všetky potrebné veci, mohli by sme začať s výstavbou už v apríli a trvať by mala približne rok. Dúfam, že sa to podarí, lebo tento projekt pripravujeme už niekoľko rokov,“ dodal Bevelaqua.

Nová hala

Bazén: 22 x 10 m (časť pre plavcov a časť na oddych)

Tobogan: 17 m vysoká vežička a 60 m rúra

Relaxačný bazén pre deti: 5 x 3 m

Sedavý bazén: 4 x 10 metrov

Prechodová chodba pod zemou