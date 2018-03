Pocta od kráľovskej rodiny: Ringo Starr bol povýšený do rytierskeho stavu

Anglického rockového hudobníka Ringa Starra povýšili v utorok do rytierskeho stavu.

Bývalý bubeník skupiny The Beatles bol ocenený za svoj prínos do rozvoja hudby. Rodákovi z Liverpoolu odovzdal toto vyznamenanie vojvoda z Cambridgea na slávnostnom podujatí v Buckinghamskom paláci. "Znamená to pre mňa naozaj veľa. Je to uznanie za veci, ktoré sme urobili. Som skutočne poctený," uviedol pre stanicu BBC 77-ročný Starr, ktorý prišiel na investitúru s manželkou, americkou herečkou Barbarou Bachovou. Fotografov a fanúšikov pozdravil tradičným znamením mieru v tvare písmena "V" utvoreným z prstov.

Na otázku novinárov, či si praje, aby bol oslovovaný ako "sir Ringo", hudobník, ktorého občianske meno je Richard Starkey, odpovedal: "Ešte neviem. Je to pre mňa nové a neviem, ako sa to správne používa." Dodal však, že. "Budem ju nosiť pri raňajkách," zažartoval.

Starr je po Paulovi McCartneym druhým členom The Beatles, ktorého povýšili do rytierskeho stavu. McCartney sa tejto pocty dočkal v roku 1997. Starr v Buckinghamskom paláci spomenul, že sa naposledy stretli minulý týždeň v Los Angeles a McCartney mu dal niekoľko rád na slávnostné podujatie. "Stále sa usmievaj," poradil mu sir Paul. The Beatles dostali v októbri 1965 Rad britského impéria kategórie MBE.